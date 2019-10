Die vietnamesische Gastrofamilie Nguyen nimmt sich nach dem Karlsplatz und der Lerchenfelder Straße nun des Karmeliterviertels an.

Grätzelbewohner haben zu den (guten) Lokalen ihrer Umgebung ja meist eine innige Beziehung, im Idealfall auch zu deren Betreibern. Beste Beispiele im Karmeliterviertel: Una Abraham und ihr Engel sowie ihr Nachfolger Sebastian Neuschler und seine Marktlücke. Als sich letzterer Ende 2018 neuen Aufgaben widmete, war man recht unglücklich. Zumindest gab’s aber nun beim samstäglichen Besuch des Karmelitermarkts ein frisches Small-Talk-Thema: Was jetzt wohl in der Großen Pfarrgasse 5 nachkommt? Und ob das eh auch gut wird?

© Susanne Jelinek

Seit Kurzem ist klar: Es ist gut geworden. Sogar richtig gut. Dafür sorgt Thien Nguyen. Fans vietnamesischer Küche zaubert sein Nachname sofort ein Lächeln ins Gesicht. Seine Familie hat den Wienern das Vietthao am Karlsplatz und das Pho House in der Lerchenfelder Straße beschert – zwei der beliebtesten Vietnamesen der Stadt. In der Leopoldstadt setzt Nguyen auf genauso bewährte wie abwechslungsreiche Familienrezepte, etwa den Salat mit zartem Rindslungenbraten (€ 18,90), den sein Vater früher jede Woche für Thien und seine Geschwister zubereitet hat. Oder Bánh Xèo (ab 7,50 Euro), die dottergelben, gefüllten Fladen, die bei Tisch mit etwas Dressing beträufelt und (wer es traditionell mag) in Salat gehüllt per Hand verspeist werden.

© Susanne Jelinek

Spannend ist der Sonntag: Da kocht sich das Küchenteam rund um Thiens Bruder Bao Nguyen quer durch den Kühlschrank. Das Ergebnis wird in die Mitte des Tischs gestellt, um 15,50 Euro isst man mit. Wenn das mal nicht neben der Samstagsrunde am Karmelitermarkt der neue Fixtermin im Grätzel wird …

Nguyen’s

Große Pfarrgasse 5

1020 Wien

Di. bis Sa. 11.30–15 Uhr

17.30–22.30 Uhr

So. 12–20 Uhr

01/890 98 55