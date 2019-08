Mit leistbaren Steaks und einem konsequent durchgezogenen Konzept lockt die Familie Huth Fleischfreunde in ihre Wiener Innenstadt-Hood.

Wer sich in der Schellinggasse einmal im Kreis dreht, hat sie optisch erkundet: die Huth-Hood. Bereits das vierte Restaurant hat die Gastrofamilie im Umkreis von zwei Hausnummern eröffnet. Als bekannt wurde, dass die Huths das frühere Filmcafé erworben haben, hieß es zwar erst, es würde dort ein neues Rinderwahn (hinter dem provokanten Namen verstecken sich Huths Burgerläden) geben, nun gastieren allerdings Mama und ihr Bulle.

© Susanne Jelinek

Der neueste Huth-Wurf ist ein perfekt durchgeplantes Steakhaus, inklusive einer auf Gin spezialisierten Bar. Das Konzept rund um Mama (eine Hommage an Gabriele Huth) wurde dabei so konsequent umgesetzt, dass es hart an der Grenze des Nervigen kratzt. In der Warteschleife und am Klo trällert Heintje von seiner Mama, das hauseigene Magazin nennt sich „Mamazin“, in riesigen Neonbuchstaben wird über der Küche verkündet, wie die Mama grillt, und auf der Karte liest man das Wort Mama öfter, als man zählen möchte.

© Susanne Jelinek

Okay. Mit der Umsetzung der Mama-Sache hat man es also etwas gar gut gemeint. Was jedoch letztlich kein Grund ist, das Lokal zu meiden. Steaks um 13,80 Euro bekommt man anderswo kaum zu Gesicht. Der Preis geht sich aus, weil ein bisher eher vernachlässigter Cut aus der Schulter verwendet wird. Das Flat Iron Steak landet bereits vorgeschnitten, mit Meersalzflocken und perfektem Garpunkt am Tisch, plus allerlei Beilagen von Karfiol mit Parmesan (4,50 Euro) bis zu getrüffeltem Erdäpfelpüree (4,50 Euro). Das dazugereichte Mini Beil kann man übrigens auch kaufen. Mit Mama-Branding, versteht sich.

© Susanne Jelinek

Mama & der Bulle

Schellinggasse 5

1010 Wien

Täglich 12 bis 24 Uhr

Küche bis 23 Uhr

mamaundderbulle.at

01 512 344 9