Die Schwestern Jessy Liu und Yike Kiu locken ihre Gäste mit Frühstück bis 22 Uhr und einer der farbenfrohsten Karten der Stadt in ihr Mae Aurel.

Wenn man ein Lokal eröffnet, dann sollte es ein Ort sein, an dem man auch selbst wirklich gerne Gast sein möchte. Das finden zumindest die Schwestern Jessy Liu und Yike Kiu. Und die sollten es wissen, schließlich sind sie in der Gastro alte Hasen: Ihre Eltern betreiben mehrere Restaurants in Graz, Yike hat zudem das Iko in der Wipplingerstraße aufgebaut.

Ihr gemeinsames Projekt sollte ein Ort werden, an dem die Gäste flexibel und zeitunabhängig gut essen können. Mit spürbar zuvorkommendem Service und großzügig angelegtem Ambiente. Nach zweijähriger Suche fanden sie im ehemaligen Café Frei dafür die ideale Location. Entstanden ist darin ein luftiger und angenehm ruhiger Gastraum ohne unnötige Schnörkel.

Umso bunter geht es auf den Tellern zu. Avocado, Rote Rüben, Granatapfel, Beeren oder auch Edamame tummeln sich die Karte rauf und runter. Teils vegetarisch, teils vegan, teils in Kombination mit zartem Hühnchen, scharfem Beef oder frischem Lachs. Die Küchenlinie scheint dabei genauso klar wie weit gefasst: Was schmeckt, das geht. Ausnahmsweise völlig unasiatisch, trotzdem betont international - von französischer Zwiebelsuppe bis zu Caesar Salad.

© Susanne Jelinek Smoothies gehören genauso zum ganztägigen Frühstück wie Waffeln oder auch Kokosnuss-Porridge

Beim Frühstück, das übrigens den ganzen Tag lang serviert wird (Stichwort Flexibilität), wird einerseits auf Eiervariationen und Öfferl-Brot gesetzt, andererseits auf Bowls und Süßes von French Toast bis Bananen-Pancakes (Überraschung – die kommen mit Speck!). Mein Favorit: das Sauerteigbrot mit Erbsenpüree, pochiertem Ei, cremigen Roten Rüben und knusprigem Halloumi (9,50 Euro).

© Susanne Jelinek Die Küchenlinie? Schmecken soll’s, und schön bunt ist auch kein Fehler!

Mae Aurel

Salzgries 3

1010 Wien

Mo. bis Fr. 8–22 Uhr

Sa., So., feiertags 9–22 Uhr

maeaurel.com