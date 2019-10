Eine Perle am Wagram

In einem schlichten Hof in Zaußenberg bezaubern Josef Kellner und Jasmin Wieland ihre Gäste – nur zu zweit, mit Können und Herzlichkeit.

Es gibt mehrere Arten von Restaurantbesuchen. Etwa die, bei denen man sich hungrig ins nächstbeste halbwegs gut aussehende Lokal wirft. Oder die, bei denen man einige Tage im Voraus in einem schicken Laden reserviert, um ein paar Freunde zu treffen. Aber auch Abende im Stammrestaurant, in dem die Kellner einen beim Namen nennen und man stets das eine, ganz besondere Lieblingsgericht bestellt.

© Susanne Jelinek Reduziert, aber gemütlich

Ja, und dann gibt es natürlich auch Besuche wie jene im Josefs Himmelreich. Für die man sich ins Auto setzt, in die Weinregion Wagram (im Idealfall der Sonne entgegen) fährt und dabei den Blick über die Wiesen streifen lässt. Mit jedem Meter ruhiger wird und schließlich in der kleinen Ortschaft Zaußenberg den Motor abstellt. Nach einem kleinen Spaziergang in ein wunderbar schlicht renoviertes Bauernhaus (das Josef Fritz, dem Winzer nebenan, gehört) einkehrt, dort im angenehm reduzierten Ambiente viele Ahs und Ohs erlebt, beim Gehen der Koch noch zum Verabschieden aus der Küche springt und man weiß, dass man fix wiederkommt.

© Susanne Jelinek Feine Details: Zum frischen Brot gibt es Lungauer Zirbensalz aus der Heimat von Jasmin Wieland

Dafür verantwortlich sind Josef Kellner (früher im Haubenlokal Mesnerhaus) und Freundin Jasmin Wieland. Er motiviert in der Küche, sie charmant im Service. Für 24 Leute hätte das Paar Platz, es nimmt aber lieber weniger Reservierungen an, damit „alles wirklich passt“. Zwischen vier, fünf und sechs Gängen (50/61/72 Euro) können die Gäste wählen. Fast unnötig zu sagen, dass regional, saisonal und nachhaltig gekocht wird.

© Susanne Jelinek Vier bis sechs Gänge werden serviert, die Gerichte ändern sich nach Saison

Die Weinbegleitung ist handverlesen, die Stimmung entspannt, der Grundton herzlich. Der Gedanke beim Heimfahren? „Wie schön, dass es solche Perlen gibt.“

Josefs Himmelreich

Ortsstraße 4

3701 Zaußenberg

Mi. bis So. 18–24 Uhr

Fr. bis So. 11.30–14 Uhr

02278 282 41

gutehrlichessen.at

Nur mit Reservierung