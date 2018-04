Lokalcheck Jia

Einst versuchte Christian Rach, das Wiener B-Mäx zu retten, nun serviert an dieser Stelle ein chinesisches Pärchen authentische Landesküche.

Wer sich gerne TV-Formate, in denen krisengebeutelten Restaurants geholfen wird, anschaut, der fragt sich wohl auch, was aus den Lokalen nach Ende der Sendung wurde. Im Fall des B-Mäx, das Christian Rach als RTL-Restauranttester ummodelte, können wir Licht ins Dunkel bringen: Die Wiener Garküche eines Mutter-Tochter-Gespanns hielt sich noch ein paar Jahre, sperrte dann aber doch zu. Stattdessen versucht nun ein chinesisches Pärchen in dem Ecklokal sein Glück und hofft darauf, nicht auf Rachs Expertise zurückgreifen zu müssen.

© Susanne Jelinek

Bisher sieht es nicht danach aus. Xixi Yao, die überaus aufmerksam das Service schupft, und Jiayu Chen servieren im Jia authentisch Chinesisches, was durchaus auf Gegenliebe stößt. Auf eine besondere Region oder Küchenlinie haben sie sich nicht spezialisiert, vielmehr bringen sie Gerichte auf die Tische, die sie selbst aus China kennen, die sich aber auch mit europäischen Mägen gut vertragen.

© Susanne Jelinek So klein sind die kleinen Speisen gar nicht ...

Die Gewürze, die etwa auf scharfem Tofu mit Mangalitza-Faschiertem (10,90 Euro), Lachs mit fermentierten Bohnen (14,90 Euro) oder Pak Choi mit Pilzen und Knoblauch (4,50 Euro) landen, besorgen die Eltern kofferweise auf Heimatreisen.

© Susanne Jelinek Die Gewürze kommen direkt aus China

Die Speisen sind dabei nicht brisant überraschend oder neu, allerdings durch die Bank gut gemacht und oft auch in kleineren Portionen erhältlich. Dass diese wesentlich günstiger, aber gar nicht viel kleiner ausfallen, freut die Gäste, würde ein Christian Rach aber wohl sofort verändern. Genauso wie die Abzugshaube: wird in der Küche zeitgleich zu vieles scharf angebraten, verlassen die Gäste dezent geräuchert das Lokal.

© Susanne Jelinek Klebereisbällchen müssen am Ende sein

Jia Restaurant

Neustiftgasse 30

1070 Wien

Di. bis Fr. 11.30 bis 22 Uhr

Sa. und So. 13 bis 22 Uhr

jia-restaurant.at

01/904 37 63

© Susanne Jelinek