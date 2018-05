Lokalcheck Ignaz Jahn

Das Käsknöpfle-Paradies Ü am Augarten hat zugesperrt, stattdessen wird dort nun im Ignaz Jahn eine weniger deftige Karte präsentiert.

Wem früher in der Wiener Leopoldstadt nach Deftigem war, der konnte sich ans Ü wenden. Das Vorarlberger Lokal, das sich auf Käsknöpfle spezialisiert hatte, gastierte fünf Jahre lang in direkter Augarten-Nähe. Das Käse-Restaurantgeschäft ist freilich ein recht eingeschränktes und gar nicht mal so einfach, weshalb es im Nachfolgerlokal Ignaz Jahn seit Anfang Februar abwechslungsreicher zugeht.

© Susanne Jelinek

Die zwei neuen Besitzer Florian Kern und Tobias Stolle werken selbst im Service und geben dem Lokal so ein zugleich umsichtiges wie freundliches Gesicht. Für den Namen sorgt eine andere Größe des zweiten Bezirks: Der Koch und Lokalbesitzer Ignaz Jahn war Ende des 18. Jahrhunderts Hoftraiteur in königlich-kaiserlicher Manier – zuerst in Schönbrunn, später im Augarten.

© Susanne Jelinek

Ein großer Name, dem das Ignaz Jahn erfreulicherweise gerecht wird. Und das nicht nur bei der vorbildlichen Auswahl der Lebensmittel, die bis auf ausländische Spezialitäten nur von regionalen Produzenten stammen und oft auch noch bio sind.

© Susanne Jelinek Risotto mit Krautgulasch und knuspriger Chorizo - mmmh!

Auf der Karte findet sich ein gelungener Mix aus Fleisch, Fisch und Gemüse, vegane Varianten werden aktiv dazu angeboten.

© Susanne Jelinek Wels mit Lardohaube

Empfehlenswert sind etwa kräftige Miesmuschel-Chowder (€ 8,20), das fein-würzige Vorspeisen-Risotto mit Krautgulasch und knuspriger Chorizo (€ 7,60) oder auch die zarten Rinder-Shortribs mit Speckjus und Krenschaum (€ 18,60).

© Susanne Jelinek Rinder-Shortribs mit Speckjus und Krenschaum

Dafür verantwortlich ist George Pappas, der sich in der Küche des Ignaz Jahn bestens auskennt – er hat ja schon das Ü bekocht. Seine Käsknöpfle dürfen die Stammgäste des Vorgängerlokals übrigens auch weiterhin ordern.

Ignaz Jahn

Obere Augartenstraße 46

1020 Wien

Di. bis Sa. 12 bis 24 Uhr, an Feiertagen geschlossen

ignaz-jahn.at

01/890 72 10

© Susanne Jelinek Miesmuschel-Chowder