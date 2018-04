Lokalcheck Hao Noodle & Tea

Alles gleich, nur die Karte nicht: In der früheren Pizzeria I Tricolori neben dem Burg Kino ist ein Chinese mit Fokus auf Shanghai-Küche eingezogen.

Bei vielen Neueröffnungen wird dem Interieur ähnlich viel Bedeutung wie dem Essen beigemessen. Besondere Lichtkonzepte, Deko-Philosophie und Profi -Beratung inklusive. Beim Start von Hao Noodle and Tea (direkt neben dem Burg Kino) dürfte all dies keine große Rolle gespielt haben. Aus der Pizzeria I Tricolori wurde ratzfatz ein Chinese. Nur das neue Logo und das asiatische Personal verraten auf den ersten Blick, dass nun Teigtaschen statt Pizzen serviert werden. Erst wer genauer hinsieht, entdeckt neben dem Pizzaofen Dämpfkörbchen und Reiskocher.

Gut, man könnte sagen, dass das Lokal ja schon zu Italo-Zeiten nicht gerade abgenützt und somit gar keine Renovierung notwendig war. Ich finde eine persönliche Note aber schon sympathisch – das eine oder andere Asia-Element (Stichwort Maneki-neko, besser bekannt als Winkekatze), das sich im Hao findet, zählt da nicht.

So oder so – am wichtigsten ist ja doch die Karte. Ein Indiz für ein interessantes China-Lokal ist, dass man wenig Bekanntes à la Pekingente entdeckt. Bingo! Auch wenn der Name einen reinen Fokus auf Nudeln und Tee vermuten lässt, setzt das Hao stark auf Shanghai-Küche mit viel Fleisch von karamellisierten Rippchen (6,80 Euro) bis zu glasiertem Schweinebauch (5,50 Euro).

Stolz ist man auf die hausgemachten Gyoza, unter anderem mit Curryhuhn oder Rind und Sellerie gefüllt. Bestellen Sie zum Probieren gleich den bunten Mix (7,80 Euro). Empfehlenswert sind aber vor allem die randvollen Hongkong-Tontöpfe, etwa jener mit Meeresfrüchten (13,80 Euro).

Fazit: Vor dem nächsten Besuch im Burg Kino darf’s gerne mal was Chinesisches sein.

Hao Noodle and Tea

Opernring 19

1010 Wien

Täglich 11.30 bis 23.30

01/890 28 58

www.haonoodle.at