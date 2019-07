Gar nicht Banane

Spitzenkoch Tihomir Mudnić hat auf Fast Food umgesattelt und versorgt Graz mit feinen Tex-Mex-Gerichten von Taco bis Maisbrot.

THEMEN:

Dass man als Spitzenkoch auch mal auf etwas anderes als Haubenküche Lust haben kann, ist nichts Neues. Dass man gleich ins komplett konträre Lager (Stichwort Fast Food) wechselt, gehört aber doch zur Ausnahme. Es sind rare Geschichten, wie man sie aus dem kurzweiligen Film „Kiss the Cook“ kennt, in dem Jon Favreau einen Starkoch mimt, der auf kubanisches Streetfood umsattelt. Im wahren Leben machte etwa Ron Blaauw Schlagzeilen, als er 2014 seine beiden Michelin-Sterne zurückgab und lieber in Amsterdam die (inzwischen geschlossene) Hot-Dog-Bar „The Fat Dog“ eröffnete.

In Graz kann man mit einer stadteigenen Story aufwarten. Tihomir Mudnić kochte früher bei Heinz Reitbauer im Steirereck und bei Gerhard Fuchs in der Weinbank. Mittlerweile ist er auf die schnelle Küche umgeschwenkt. Los ging es mit Burgern in dem Imbiss „Schmatztruhe“, in seiner „Goldenen Banane“ setzt er auf hochwertige Tex-Mex-Küche von Veggie-Tacos (€ 7,–) bis Steak-Sandwich (€ 9,–). Die meisten Gerichte rangieren zwischen fünf und zehn Euro, serviert werden sie in einer ehemaligen Bank. Witzig: Deren Tresorraum wurde man beim Umbau nicht so einfach los, also behielt man ihn kurzerhand. Jetzt wird dort der Abwasch erledigt.

© Susanne Jelinek Tacos, Tacos, Tacos! Von den Fladen bis zur Salsa hausgemacht.

Seinem Anspruch, dass Fast Food und Qualität einander nicht ausschließen, will Mudnić auch bei den auf den ersten Blick simplen Speisen gerecht werden. In der „Goldenen Banane“ wird deshalb in der offenen Küche alles hausgemacht, von der Mole Poblano bis zum Ketchup. Nicht verpassen sollten Sie das Maisbrot zum Löffeln (3,50 Euro). Genauso deftig wie gut!

© Susanne Jelinek Das flaumige, heiße Maisbrot zum Löffeln ist eine Sünde wert.

Die Goldene Banane

Brockmanngasse 89

8010 Graz

Mo. bis Sa. 11 bis 0 Uhr

diegoldenebanane.at