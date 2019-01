Ein kulinarischer Glücksfall für die Anrainer rund um die Kirche Maria vom Siege: das neue Wirtshaus im Grätzl, das Dingelstedt 3.

Die Zahl drei im Namen des Gastro-Neuzugangs in Rudolfsheim-Fünfhaus hat eine doppelte Bedeutung: Einerseits befindet man sich in der Dingelstedtgasse Nr. 3, andererseits werken hier drei Freunde am kulinarischen Wohlbefinden ihrer Gäste. Letztes Jahr hatte hier das On Sud auf- und ganz bald wieder zugesperrt. Das Ecklokal mit Blick auf die Kirche Maria vom Siege war damals so adrett hergerichtet worden, dass Andreas Döcler, Eduard Peregi und Jakob Jensen nicht viel ändern mussten, um hier eröffnen zu können.

Die portugiesisch anmutenden Fliesen, die grauen Holzmöbel, die zuckerlrosa Toiletten – alles noch da. Küche und Service tragen nun allerdings eine andere, sehr persönliche Handschrift. Die drei haben sich als zeitgemäße Grätzlwirten positioniert, mit entspanntem, dabei aber sehr zuvorkommendem Service. Am Tisch landet typisch Wienerisches mit modernem Twist. So besteht die recht feine Rindfleischvariation (€ 13,90) etwa nicht nur aus Sulz und Tatar (spannend mit Räuchernote!), sondern auch aus Teriyaki.

Grammeln werden als Omelett auf getoastetem Brot (€ 5,90) zur herrlich deftigen Vorspeise. Bei den Hauptgängen regieren Klassiker, etwa Kalbsbutterschnitzerl (€ 13,90), Schweinsbraten mit Bier-Speck-Kraut (€ 12,90) oder Fiakergulasch mit Breznknödel (€ 13,90). Experimenteller und etwas gar würzig: Stadt, Land, Fluss mit Duroc-Schweinebauch, Süßwassergarnele und Erbsen-Speckpüree (€ 22,90).

So viel ist klar: Wenn die drei so weitermachen, wird sich die Dingelstedtgasse 3 so schnell nicht nochmal nach neuen Pächtern umsehen müssen.

Dingelstedt 3

Dingelstedtgasse 3

1150 Wien

Mo. bis Fr. 11–24 Uhr

dingelstedt3.at

01/890 87 32