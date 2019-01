Lokalcheck Die Feinkosterei

Das Cateringunternehmen Schwarz Hirsch kredenzt am Wiener Judenplatz österreichische Klassiker im Tapas-Format.

THEMEN:

Cateringfirmen müssen eines gut können: Speisen in Minigrößen verpacken. So können diese auf Tabletts durch Eventlocations geschleppt werden, und die Gäste bekommen von allem ein bisschen was in die Finger. Ein Konzept, das Matthias Schwarzmüller und Daniel Hirschmann vom Schwarz-Hirsch-Catering nun in Restaurantform umsetzen, nämlich in der Wiener Innenstadt am kulinarisch beliebten Judenplatz.

© Susanne Jelinek Das ehemalige Gasthaus Zum Scherer ist jetzt die Feinkosterei

Dort, wo früher im Gasthaus Zum Scherer aufgekocht wurde, findet man jetzt also Die Feinkosterei. Optisch wurde versucht, modern Geradliniges mit Gediegenem zu verbinden. Glattes, dunkles Holz trifft auf Kristalllüster – ganz hübsch, aber das hat man doch auch schon spannender gesehen. Die meisten Hochbänke und -tische sind dabei extraschmal ausgefallen. Das mag für zarte Damenrunden ganz nett sein, könnte aber für manch einen Gast ungemütlich knapp ausfallen.

© Susanne Jelinek Geradlinig trifft gediegen

Auf der Karte tummeln sich österreichische Speisen im Tapas-Format – zum Kosten oder als kulinarischer Sidekick bei einem After-Work-Gläschen. Unter den saisonal wechselnden Speisen findet sich aktuell etwa Geschmortes vom Kalb auf Kürbisratatouille (8,60 Euro) oder gebratene Blunzen mit hausgemachter Zwiebelmarmelade (6,10 Euro). Dauergäste auf der Karte sind die Klassiker, etwa Schnitzerl mit Petersilerdäpfeln (7,80 Euro). Geschmacklich alles eine gelungene Angelegenheit und dabei gar nicht so mini, wie das Tapas-Konzept vermuten lassen würde.

© Susanne Jelinek Zum Durchkosten!

Beste Preis-Leistungs-Deals: das Rindergulasch mit Butternockerln (4,90 Euro) und das Backhenderl mit Erdäpfel-Vogerlsalat (4,60 Euro).

© Susanne Jelinek Wer noch Platz hat: es gibt auch feine Desserts!

Die Feinkosterei

Judenplatz 7

1010 Wien

Mo. bis So. 11 bis 0 Uhr

01/396 14 21

feinkosterei.wien