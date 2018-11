Kleine Tische, ein paar Kräuter und französisch inspirierte Küche: Das Bistro will seine Gäste von der Grazer Innenstadt nach Paris entführen.

In der Schmiedgasse 22 kochte rund drei Jahre lang der aus der Fernsehshow „The Taste“ bekannte Michael Wankerl auf. Überraschungsteller gab es in seiner Gerüchteküche, die mit Ende 2017 in die Gartengasse übersiedelte.

© Susanne Jelinek

Die Räumlichkeiten blieben nicht lange leer – kein Wunder bei der Lage mitten in der Grazer Innenstadt. Ideal, um nach einem Shoppingbummel in der benachbarten Herrengasse (oder direkt in der traditionsreichen Schmiedgasse) auf eine Kleinigkeit Platz zu nehmen oder um sich in der Mittagspause etwas Feines zu gönnen. Bei warmen Temperaturen lockt der charmante Gastgarten, wenn es kühler wird, haben im Innenraum, der seit Herbst mit neuem Anstrich glänzt, 20 Leute Platz.

© Susanne Jelinek

Klein und gemütlich – der Fokus des Bistro-Trios Nino Rath, Torsten Zimmermann und Martin Stromberger ist spürbar. Vive la France! Entspannte Bistroküche haben sich die drei auf die Fahnen geschrieben. Dabei wird aber nicht strikt französisch gekocht, sondern mit österreichischen und internationalen Einflüssen gespielt. Das zeigt sich auch bei der Weinkarte – da treffen französische auf (alles andere wäre eine Enttäuschung) steirische Tropfen.

© Susanne Jelinek

Auf der bewusst überschaubar gehaltenen Karte finden sich täglich wechselnde Mittagsmenüs, abends wächst dann die Auswahl ein wenig. Der Salade niçoise mit gegrilltem Thunfisch (14,50 Euro) ist ein beliebter Dauerbrenner, im Herbst stehen aber auch Pilze hoch im Kurs – etwa beim Beef Tartare mit Erdäpfelpüree und eingelegten Eierschwammerln (15,50 Euro) oder beim Rib Eye mit Schwammerlrahm und Tagliatelle (35,50 Euro). Vive la Schmiedgasse!

© Susanne Jelinek

Das Bistro

Schmiedgasse 22

8010 Graz

Mo. bis Fr. 11–23 Uhr

dasbistro.at