Poldi is(s)t jetzt asiatisch

Gyoza, Poké Bowls und Sushi-Burritos: Die neuen Pächter des Café Leopold bringen Asia-Flair ins Wiener Museumsquartier.

Ende vergangenen Jahres sperrte das Leopold seine Pforten, nun ist es zurück. Gleicher Name, gleiche Location, sonst alles neu. Dong Ngo, Tie Yang, Jun Yang und Adam Gortvai - kurz: die Gyoza Brothers - haben dem Museumscafé asiatischen Wind eingehaucht.

© Susanne Jelinek

Dank Sommerhitze sitzen die Gäste momentan zwar lieber neben Palmen und unter Schirmen auf der Terrasse und an der Wasserbar, bei einem Abstecher auf die Toilette wird aber schon das eigentliche Restaurant inspiziert. Das neue Leopold erinnert an die zwei bisherigen Hauptlokale der Gyoza Brothers -einerseits modern, puristisch und urban mit markanten Lichtelementen à la Ra'mien, andererseits verspielt mit rot-schwarzer Tapete und asiatischen Lampen à la Shanghai Tan.

© Susanne Jelinek

Auch auf der Karte zieht das Pächter-Quartett durch, was es am besten kann: frische asiatische Gerichte, großzügig angerichtet. Highlights sind die Sushi-Burritos (ab 7,80 Euro) und Poké Bowls (hawaiianische Reisschalen mit viel Avocado, ab 8,50 Euro). Im ersten Fall empfehlen wir den Signature-Burrito "The Leopold" mit Lachs, Thunfisch und Fischrogen, im zweiten die Bowl mit gegrillten Shrimps.

© Susanne Jelinek

Bitte Finger weg vom Oktopus, außer Sie mögen dezenten Gummibiss. Wenig berauschend fällt zudem die Huldigung an die österreichische Küche aus. Das asiatisch gewürzte Rindsgulasch ähnelt einer dünnen Suppe mit arg groben Einlagen.

© Susanne Jelinek

Da bestelle ich beim nächsten Mal lieber noch eine Runde Gyoza mit Huhn und Shiitake oder Garnelen und Bärlauch (ab 7,20 Euro). Dass die hier einfach perfekt an den Tisch kommen, ist bei dem Firmennamen eigentlich selbsterklärend.

© Susanne Jelinek

Café Leopold

Museumsquartier

Museumsplatz 1 1070 Wien

Täglich von 10 bis 2, Küche bis 23 Uhr