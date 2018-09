Die Kaffeehauslegende an der Wienzeile wurde neu übernommen und will jetzt "schöner" und "besser" als je zuvor sein.

THEMEN:

Das Besondere am Café Drechsler waren stets die Öffnungszeiten. Das viel zitierte Schnitzel um vier Uhr in der Früh muss man als Wiener halt irgendwann einmal bestellt haben. Anfang des Jahres gab es große Aufregung: Das Drechsler sperrt zu! Dann die nächste Aufregung: Ausgerechnet ein Berliner will die Legende retten. Jetzt dürften sich alle entspannen. Das neue Drechsler hat geöffnet, und der deutsche Chef hat darin weder die Welt neu erfunden, noch steigt er den Wienern auf den Schlips. Niko Kölbl hat aber auch schon einige Erfahrung in der Wiener Gastroszene und weiß, was hier funktioniert (und was nicht). Gut, auf der Homepage heißt es, das Drechsler wäre jetzt schöner und besser als je zuvor, aber so viel Enthusiasmus geht zum überraschend leise gehaltenen Neustart schon in Ordnung.

© Susanne Jelinek

Das Lokal wurde modernisiert, in den Grundzügen allerdings gleich gehalten. An der Wand grüßt ein Portrait von Helmut Qualtinger – ein Markenzeichen der Kölbl-Lokale. So wacht in seiner Pizza Randale etwa Bud Spencer, in der Weinschenke Gerard Depardieu über die Gäste. Im gleich gebliebenen legendären Hinterzimmer thront jetzt übrigens Jack Nicholson.

© Susanne Jelinek

Auf der Karte tummelt sich Österreichisches mit Twist. Die Würstl kommen vom Hödl (ab 5,90 Euro) und werden mit Dijonnaise serviert, die Mangalitzastelze (12,90 Euro) wird in einen Salat verwandelt und das Schnitzerl (17,90 ) von getrüffeltem Erdäpfel-Mayonnaisesalat begleitet.

© Susanne Jelinek Das Brot für Toasts wird selbst gebacken

Alles recht deftig, aber durchaus stimmig. Ein Late-Night-Besuch um vier Uhr ist allerdings nicht mehr drin – da hat das neue Drechsler "schon" zu.

© Susanne Jelinek Wem nach Deftigem ist, der wird hier auf jeden Fall fündig

Café Drechsler

Linke Wienzeile 22

1060 Wien

Mo.–Do. 8–1 Uhr, Fr. 8–4 Uhr, Sa. 9–1 Uhr, So. und Feiertage 9–0 Uhr

cafedrechsler.at

01/581 20 44