Bis zu einer Entscheidung über die künftige Struktur der österreichischen Bankenaufsicht wird es wohl nicht nur Tage, sondern noch Wochen dauern. Es würden noch Varianten verhandelt. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will in den nächsten Wochen auf Regierungsebene diese Gespräche so weit bringen, "dass wir heuer in der Lage sind, eine politische Entscheidung zu fixieren".

Das sagte Löger am Donnerstagnachmittag der FMA-Aufsichtskonferenz in Wien. Trotz eines in Medien "offensichtlich bewusst vorweggenommenen Elements" - gebe es noch kein Ergebnis.

Klar machte Löger, dass es beim Status quo nicht bleiben wird. Doppelgleisigkeiten müssten abgebaut werden. Fix angestrebt wird von ihm eine klare Trennung von Aufsicht und Regulierung.