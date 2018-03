Auf heftige Kritik ist heute Finanzminister Hartwig Löger gestoßen. Er hat laut über die Wiedereinführung des Pflegeregresses nachgedacht, den die ehemalige Regierung abgeschafft hat. Eine Frage der "Kostenwahrheit" sorgt für Debatten.

Sowohl Koalitionspartner FPÖ als auch ÖVP-regierte Bundesländer sprachen sich gegen eine Wiedereinführung des Regresses aus. Die Opposition schoss sich auf die ÖVP ein und warf ihr soziale Kälte vor.

Nach seiner ersten Budgetrede bezeichnete Löger in einem Interview mit der "Presse" "die Ausprägung" der Abschaffung als hinterfragenswert. "Am Ende wird es wie bei den Pensionen auch bei der Pflege notwendig sein, über das staatliche Finanzierungssystem hinaus Maßnahmen zu setzen." Pflege dürfe aus finanzieller Rationalität nicht nur im Heim stattfinden.

Eine Frage der "Kostenwahrheit"

Die FPÖ bekannte sich zu der im Wahlkampf 2017 von allen Parteien außer NEOS beschlossenen Abschaffung des Regresses. Dass Löger diese hinterfragt, glaubt Regierungskoordinator Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) nicht, wie er am Donnerstag sagte. Man denke viel mehr über Anreize nach, um die Pflege zuhause attraktiver zu machen. Hofer sprach von einer "Ungleichbehandlung" zwischen Menschen, die ihre Angehörigen zuhause pflege und jenen, die Pflegebedürftige in Heime geben. "Wir brauchen ein Gesamtmodell, mit dem kluge Maßnahmen und Anreize gesetzt werden, dass Menschen so lange wie möglich zuhause bleiben."

Der Wegfall des Pflegeregresses kostet nach Angaben des Städtebundes im Jahr 2018 bis zu 650 Mio. Euro. Die für die Pflege zuständigen Länder und Gemeinden fordern vom Bund, dass er ihnen dieses Geld ersetzt. Minister Löger hat in seinem Budget 100 Mio. Euro dafür eingepreist. "Wir orientieren uns bei unseren Kalkulationen an der Nachfrage des letzten Jahres, nicht nach dem künftigen Bedarf", hieß es dazu am Donnerstag aus dem Ministerium. Man will in den laufenden Verhandlungen mit den Ländern bis Ende April "Kostenwahrheit" schaffen. Bis Ende Juni soll eine Lösung am Tisch liegen.

"Ich gehe davon aus, dass wenn etwas mit Verfassungsmehrheit beschlossen wurde weiterhin Gültigkeit hat. Vordringlich ist für mich jetzt die Frage der Finanzierung", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Heftige Kritik an der ÖVP übte sein Kärntner Amtskollege Peter Kaiser (SPÖ). Die Wiedereinführung des Pflegeregresses wäre ein "Schlag ins Gesicht Zehntausender Österreicher". Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bezeichnete eine Wiedereinführung des Pflegeregresses als "undenkbar" und "höchst ungerecht".

"Eine unsoziale Maßnahme jagt die nächste"

Die SPÖ zeigte sich über die Aussagen Lögers empört. "Immer offener zeigt die einstmals christlich-soziale ÖVP ihr wahres Gesicht: Eine unsoziale Maßnahme jagt die nächste, eine Kürzung nach der anderen trifft die Menschen", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher.

Ablehnung kam auch von den Ländern. "Eine Rückkehr zum Pflegeregress steht aus meiner Sicht nicht zur Diskussion", sagte die niederösterreichische Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Es ist aber notwendig, dass die ganzheitliche Finanzierung des Pflegesystems rasch sichergestellt wird." "Inhaltlich stehe ich voll und ganz hinter der Abschaffung des Pflegeregresses", erklärte auch der Salzburger Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP). "Leider hat man im Nationalrat die finanziellen Folgen nicht wirklich bedacht."