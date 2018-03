Finanzminister Hartwig Löger hält im heutigen Ministerrat seine erste Rede zum Budget. Genaue Zahlen sind allerdings noch Verschlusssache.

Die Regierung lässt den Nationalrat wissen, mit welchem Budget sie das heurige und das kommende Jahr bestreiten will. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hält unmittelbar nach dem Beschluss der beiden Bundesfinanzgesetze im heutigen Ministerrat seine erste Budgetrede.

Die genauen Zahlen sind allerdings noch Verschlusssache. Klar ist aber bereits, dass Löger für heuer zumindest ein strukturelles Nulldefizit (0,5 Prozent des BIP) erreichen und im kommenden Jahr dann tatsächlich ausgeglichen budgetieren will. Einsparungen wird es unter anderem im Integrationsbereich, bei Arbeitsmarktförderungen und bei Verkehrsprojekten geben, mehr Geld werden vor allem Familien lukrieren.

Regierung wirbt für ihr Doppelbudget

Wenige Tage zuvor rührte die Bundesregierung erneut die Werbetrommel für ihr Doppelbudget 2018/2019. In einem an Medien verteilten Papier wurde das "Sparen bei Nicht-Österreichern" und "im System" hervorgehoben, was Österreich 2019 den ersten administrativen Überschuss seit dem Jahr 1954 bringen soll.

Rund 2,5 Mrd. Euro will die schwarz-blaue Regierung einsparen, und zwar in der Verwaltung, bei Förderungen, ausgegliederten Einheiten, bei Mieten an die Bundesimmobiliengesellschaft BIG sowie "Rücknahmen von ineffizienten und antizyklischen Maßnahmen".

Wo sonst noch gespart werden soll

Angeführt wird auch eine Mrd. Euro, die man bei der Asylgrundversorgung, bei Sozial- und Arbeitsprogrammen für Asylberechtigte und Asylwerber, durch die Indexierung der Familienbeihilfe und der Mindestsicherung für Asylberechtigte hereinbekommen will. Einiges ist hier allerdings noch offen: Die Mindestsicherung ist Ländersache, außerdem hat erst kürzlich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Einschränkungen in Niederösterreich aufgehoben.

Angesichts der zuletzt durchgesickerten Kürzungen bei Arbeitsmarktprogrammen für ältere und Langzeitarbeitslose sowie für anerkannte Flüchtlinge argumentiert die Regierung nun mit der sinkenden Arbeitslosigkeit und betont, dass die durchschnittlich zur Verfügung stehenden Mittel pro Arbeitslosem nicht gekürzt würden. Ebenfalls nicht gekürzt werden soll demnach bei Klimaschutz und Kultur sowie (trotz sinkender Mittel für Schulen und AMS, Anm.) bei der Integration. Das seit Jahren mitgeschleppte Budgetloch in der Bildung soll 2018 mit 350 Mio. Euro "annähernd" geschlossen werden.

Mehr Geld für Pflege und Soziales

Für Pflege und Soziales soll es bis 2022 800 Mio. Euro mehr - und damit wohl eine Pflegegelderhöhung - geben. Als größte Steuererleichterung wird der Familienbonus Plus mit 1,5 Mrd. Euro genannt, netto sind es nur rund 1,2 Mrd. Euro, weil dafür ja etwa die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten wegfällt.

» Wir setzen bei den Nicht-Österreichern drastisch den Sparstift an «

Die entsprechenden Werbebotschaften wurden in dem Papier gleich mitgeliefert. "Wir setzen der Schuldenpolitik der vergangenen 64 Jahre ein Ende", wurde etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zitiert. "Wir setzen bei den Nicht-Österreichern drastisch den Sparstift an", freute sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), und Löger meinte: "Der Staat spart bei sich selbst."

Opposition kommt am Donnerstag zu Wort

Was die Opposition vom Budgetvoranschlag der Regierung hält, wird man erst am Donnerstag bei der "Ersten Lesung" ausführlich erfahren. Danach wandern die Bundesfinanzgesetze in den zuständigen Ausschuss, ehe sie im April drei Tage lang noch einmal im Nationalrat durchgekaut und anschließend beschlossen werden.

NEOS mit Kritik am Budget

Die NEOS werden die kommende Nationalratssitzung, bei der das Budget 2018/2019 präsentiert wird, für eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Löger und Kritik am Haushaltsplan der ÖVP-FPÖ-Koalition nutzen. "Das Budget ist eine in Zahlen gegossene Biedermeier-Politik, wichtige Reformen werden von der Regierung verweigert", sagte NEOS-Chef Matthias Strolz am Tag vor der Budgetrede.

"Die Regierung hat ein Mordsglück, weil die Steuereinnahmen sprudeln wie arabische Ölquellen. Man könnte auch einen Hydranten als Finanzminister hinstellen und würde ein ausgeglichenes Budget zustande bringen." Umso bitterer sei es, dass die Regierung trotz dieser guten Ausgangslage mit niedrigen Zinsen und brummender Konjunktur keinerlei Reformen angehe, kritisierte Strolz bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

» Der super junge Bundeskanzler macht eine super altbackene Politik «

"Der super junge Bundeskanzler macht eine super altbackene Politik" ohne Visionen und zukunftsweisende Weichenstellungen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gehe es nur um "Machtoptimierung und die eigene Karriereoptimierung". Bei Forschung, Digitalisierung, Bildung und Integration "kommt nicht viel". Bei Pensionsreform, Strukturreform und Transparenzdatenbank ortete Strolz ebenfalls eine "Fehlanzeige".

Auch die Schuldenbremse sei nicht in Sicht, obwohl sie von der Regierung versprochen wurde. Zu diesem Thema werden die NEOS am Mittwoch im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Löger stellen. Sie bieten der Regierung zudem ihre Stimmen für die Verfassungsmehrheit an. "Das Angebot steht", so Strolz. Man müsse jetzt die "Gunst der Stunde nutzen", sagte NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. Er untermauerte die Forderung nach einer Schuldenbremse mit einer Weisheit aus der Provinz: "Bei uns am Land sagt man: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not."

Die Budgetrede ab 09:55 Uhr im Live-Stream