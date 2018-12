Löger: Durchbruch beim Bankenpaket erzielt

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat sich nach der Sitzung der Eurogruppe positiv über das Bankenpaket gezeigt. "Ich gehe davon aus, dass der Durchbruch schon geschafft ist und wir heute in dem Rahmen noch technische Feinheiten diskutieren werden", sagte der österreichische Ratsvorsitzende vor dem Finanzministertreffen am Dienstag.

Die Sitzung der Währungsunion, die erst in den Morgenstunden zu Ende gegangen ist, "war eine der intensivsten und längsten, die ich bisher erleben durfte, aber auch eine konstruktive und erfolgreiche", so Löger. Es seien "wichtige Entscheidungen in Richtung Vertiefung der Währungsunion getroffen worden", die auch am Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember vorgelegt würden. Konkrete Details wollte er unter Bezugnahme auf eine gleichzeitig stattfindende Pressekonferenz von Eurogruppen-Chef Mario Centeno vorerst nicht nennen.