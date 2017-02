Lobautunnel - Häupl bekräftigte Wunsch nach Realisierung

Der projektierte Tunnel unter der Lobau wäre ökologisch verträglich - darum soll er auch realisiert werden. Dies hat Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) am Dienstag einmal mehr bekräftigt: "Ich werde das Meine dazu beitragen, dass die Autobahnverbindung in Form eines Tunnels gebaut wird", versprach er in seiner Pressekonferenz.

Damit geht er weiter auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner, den Wiener Grünen. Diese wollen noch andere Varianten prüfen. "Jetzt suchen wir seit sechs Jahren nach alternativen Lösungen", rechnete Häupl vor. Wenn man diese nicht vorlegen könne, sei der Tunnel die beste Variante.