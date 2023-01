"LLYLM" - Sängerin Rosalía veröffentlicht neuen Song

Die spanische Sängerin Rosalía (30) hat ein neues Lied veröffentlicht. Es trägt den Titel "LLYLM", was für eine Zeile im Refrain stehen könnte: "Lie like you love me" (deutsch: "Lüg, als würdest du mich lieben"). Der Latin-Star aus Katalonien singt für gewöhnlich auf Spanisch – diesmal auch auf Englisch.

Dafür enthält der Song alles, wofür die Musikerin aus Katalonien spätestens seit ihrem Hit "Malamente" aus dem Jahr 2018 gefeiert wird: Ihre beeindruckende Stimme, ein treibender Flamenco-Rhythmus und eine sehr eingängige Melodie.

Rosalía veröffentlichte 2022 ihr drittes Album "Motomami", mit dem sie es in Spanien an die Chartspitze schaffte. Das Album enthält unter anderem das Stück "La Fama", in dem Pop-Superstar The Weeknd den Refrain singt. Bei den Latin Grammys im November 2022 gewann Rosalía unter anderem in der Kategorie "Album Of The Year". Auch für die Grammys im Februar 2023 ist das Album nominiert. Bei der Fashion Week in Paris trat sie bei der Schau des Modelabels Louis Vuitton auf. Beim diesjährigen Coachella-Festival ist sie ebenfalls dabei. Headliner ist Latin-Superstar Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti").