Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag in Axams in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit seinem Schwerfahrzeug gegen eine Hausfassade geprallt. Laut Polizei hatte der Lenker zuvor im Ortsgebiet die Kontrolle verloren und war auf den Gehsteig geraten. Dann touchierte er einen Zaun, einen Hydranten und einen Verteilerkasten, bevor er gegen einen abgestellten Pkw stieß.

Schließlich kam der Lkw an der Hausfassade zum Stillstand. Der 54-Jährige wurde mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden war erheblich.