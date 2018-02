Ein Anhänger eines mit Küchenmöbeln beladenen Lastwagens ist am Dienstag auf der Nordautobahn (A5) im Bezirk Mistelbach in Brand geraten. Die A5 in Fahrtrichtung Brünn wurde zwischen Hochleithen und Gaweinstal Mitte gesperrt. "Die Aufräumarbeiten werden noch bis in den späteren Nachmittag hinein andauern", teilte die Betreiberfirma der A5, die Bonaventura Services GmbH, in einer Aussendung mit.

Der Unfall gegen 12.30 Uhr hatte sich laut Bonaventura zwar auf dem Verzögerungsstreifen der Auffahrt Hochleithen ereignet, allerdings wurden Teile des Ladegutes auf die Fahrbahn der A5 geschleudert. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Bei den Löscharbeiten standen die Feuerwehren Hochleithen, Gaweinstal und Wolkersdorf mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Es bildete sich ein Stau, der laut ÖAMTC fast bis Wolkersdorf reichte. Auch auf der Ausweichroute über die B7 gab es Verzögerungen.