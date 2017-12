Lkw auf der A9 in Oberösterreich in Brand

Auf der Phyrnautobahn (A9) in Oberösterreich ist es am Montag in der Früh zwischen Inzersdorf im Kremstal und Ried im Traunkreis in Fahrtrichtung Voralpenkreuz zu einem Lkw-Brand gekommen. Die Autobahn war seit etwa 5.00 Uhr früh gesperrt und es bildeten sich Staus, teilte der ÖAMTC mit. Laut Augenzeugen konnte gegen 6.30 Uhr ein Fahrsteifen freigegeben werden.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Aufräumarbeiten seien in vollem Gange. Die Polizei war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.