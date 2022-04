Liverpool-Trainer Klopp verlängert vorzeitig bis 2026

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag bei Liverpool um weitere zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das teilten der Fußball-Club und der deutsche Trainer am Donnerstag mit. "Ich bleibe für zwei weitere Jahre", sagte Klopp. Ursprünglich hatte der frühere Dortmunder Meistertrainer seinen Abschied für 2024 nach neun Jahren in Liverpool angekündigt.

Mike Gordon, der Präsident des amerikanischen Club-Eigentümers Fenway Sports Group, war am Mittwoch zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Villarreal (2:0) angereist. Der Geschäftsmann hatte bereits 2019 den letzten Vertrag mit Klopp ausgehandelt. Auch Mark Kosicke, der Berater des Erfolgstrainers, saß beim Spiel gegen die Spanier auf der Tribüne. "Ihr wisst, ich liebe unseren Club, es ist der beste Ort, an dem man sein kann. Ich fühle mich wirklich, wirklich glücklich", sagte der 54-Jährige.

Klopp ist seit 2015 Trainer der Reds. In dieser Zeit hat er den Verein zurück an die europäische Spitze geführt. 2019 gewann er mit Liverpool die Champions League, 2020 die erste Meisterschaft nach 30 Jahren. In diesem Jahr winkt sogar der historische Titel-Viererpack. Den Liga-Cup hat Liverpool bereits gewonnen, im FA Cup ist das Finale gegen Chelsea erreicht, und in der Premier League liegt der LFC nur einen Punkt hinter dem Dauerrivalen Manchester City.