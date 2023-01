Liverpool unterliegt bei Brentford 1:3

Der Erfolgslauf des FC Liverpool in der Premier League ist von Brentford gestoppt worden. Der Außenseiter aus London besiegte die zuletzt viermal in Serie siegreichen Reds am Montag zum Auftakt der 19. Runde vor Heimpublikum 3:1 (2:0). Die nun schon seit sechs Ligamatches ungeschlagene Bees rückten damit bis auf zwei Punkte an die sechstplatzierten Liverpooler heran.

Brentford ging in der höchst unterhaltsamen Partie mit drei nach Videobeweis aberkannten Treffern durch ein Eigentor von Ibrahima Konate (19.) in Führung. Yoan Wissa (42.) gelang das 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Alex Oxlade-Chamberlain (50.) sorgte Bryan Mbeumo (84.) für den Endstand.