Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler tritt heute wieder zusammen. Wie schon zuletzt werden ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor den Zusammentreffen der Steuerungsgruppe, um 11.00 Uhr, gegenüber Medienvertretern eine Stellungnahme zu den Verhandlungen abgeben. Um 15.00 Uhr sollen bei einer Pressekonferenz die neuesten Ergebnisse der Gespräche präsentiert werden.

Die schwarz-blauen Verhandler erhöhen das Tempo. Nach den Sitzungen der Fachgruppen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen tritt die Steuerungsgruppe sowohl heute als auch morgen zusammen. Welche Inhalte die Parteichefs am Donnerstag präsentieren, war noch offen. Der Termin startet um 11 Uhr wieder im Palais Epstein beim Parlament.

Steuerflucht von Web-Firmen eindämmen

Gestern Abend wurde bereits bekannt, dass ÖVP und FPÖ die Steuerflucht von international agierenden Internet-Firmen eindämmen wollen. In den Koalitionsverhandlungen habe man sich darauf verständigt, das Modell der "digitalen Betriebsstätte" umzusetzen. Ziel sei es, dass Gewinne in jenem Land versteuert werden, wo sie erwirtschaftet werden, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Interview mit "krone.tv" am Mittwochabend.

Wir wollen die Steuer- und Abgabenquote in Österreich auf 40 Prozent reduzieren. Da braucht es zum einen natürlich eine Sparsamkeit in der Verwaltung, einen schlanken, effizienten Staat - und zum anderen braucht es aber natürlich auch ein Vorgehen gegenüber all jenen, die es sich richten oder die derzeit am System vorbeiagieren." Man habe derzeit "in ganz Europa aber auch in Österreich" die Situation, "dass Gewinne - gerade im digitalen Bereich - oftmals nicht dort versteuert werden, wo sie anfallen", sagte der ÖVP-Obmann.

Ab 15 Uhr hier live der Medientermin: