Der Literaturnobelpreis geht heuer an den in Nagasaki geborenen britischen Schriftsteller Kazuo Ishiguro (62). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Die Nobelpreise sind nach einer Aufstockung der Dotation heuer mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 940.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr hatte überraschend der Musiker Bob Dylan den Nobelpreis zuerkannt bekommen.

Bereits sein Romandebüt "Damals in Nagasaki" (1982, dt.: 1984) machte ihn auf einen Schlag berühmt. Für "Was vom Tage übrig blieb", sein wohl berühmtestes Buch über einen alternden Butler, bekam er 1989 den Booker-Preis. Die Horrorvision "Alles, was wir geben mussten" über als Organspender herangezogene Klone wurde unter anderem mit Keira Knightley und Sally Hawkins verfilmt. Ishiguros Werke umfasst acht Bücher, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft wurden.