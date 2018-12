Im kommenden Jahr sollen 28 Lipizzaner für ein Gastspiel der Spanischen Hofreitschule nach Abu Dhabi reisen. Mit dabei soll der Hengst Neapolitano Theodorosta sein – ein Präsent von Kanzler Sebastian Kurz an Arabiens Kronprinzen.

Die Nachricht, dass 28 Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule im kommenden Jahr nach Abu Dhabi, in Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, für ein Gastspiel reisen sollen, beunruhigt schon jetzt so manchen Tierschützer. Grund zur Sorge gibt es jedoch keinen. Denn erstens sind die edlen, weißen Hengste in Bestform. Zweitens werden sie schon von klein auf ans Reisen gewöhnt. Man lehrt sie behutsam in den Transporter steigen. Autobahnfahrten sind für sie nichts Außergewöhnliches. Immer wieder pendeln sie zwischen dem Trainingszentrum am niederösterreichischen Heldenberg und ihrem ihrem Dienstort in Wien. Während des Flugs von Österreich nach Abu Dhabi, der zwischen sechs und acht Stunden dauern kann, werden sie aufmerksam von ihren Betreuern beobachtet und umsorgt.

Für die Pferde, die ans Reisen gewöhnt sind, ist ein Flug nichts anderes als eine Fahrt im Transporter, erklärte Florian Zimmermann, Bereiter der Spanischen Hofreitschule und Leiter des Trainingszentrums Heldenberg, als News den Hengst Neapolitano Theodorosta besuchte.

Geschenk an den Kronprinzen

Der heute Zehnjährige ist ein Präsent, das Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits im Frühjahr dieses Jahres dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate Scheich Mohammed bin Zayed al-Nayhan zugedacht hatte. Das ideale Geschenk bei einem Staatsbesuch in einem arabischen Land, meint Stephan Procházka, Professor für Arabistik und Orientalistik an der Universität Wien. „Denn das Pferd ist der Inbegriff eines edlen Tieres. In der arabischen Kulturgeschichte hat es eine Sonderstellung, die höchstens noch dem Falken zukommt“, erklärt Procházka. Die besten Voraussetzungen, dass die Pferde, die von nobelstem Geblüt sind, im Morgenland bestens aufgenommen werden.

Bis es aber soweit ist, dass sie Reise antreten können, müssen noch die Quarantäne-Bedingungen und die Organisation geklärt werden.

Wir halten Sie auf dem Laufenden und wünschen unseren noblen, weißen Botschaftern schon jetzt eine gute Reise.