Linzer Brucknerfest startet mit Festrednerin Anna Baar

Das Internationale Brucknerfest Linz, das heuer herausragenden Komponistinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet ist, wird am Sonntag offiziell eröffnet. Die Festrede hält die österreichische Schriftstellerin und Staatspreisträgerin Anna Baar.

Seit dem 4. September, Bruckners Geburtstag, und noch bis zu dessen Todestag am 11. Oktober heißt es in rund 30 Veranstaltungen "Frauen in der Musik". Im Vorfeld des 200. Geburtstages des Komponisten im nächsten Jahr pausiert sein Schaffen heuer. Beim Fest werden heute fast vergessene Komponistinnen - wie die Amerikanerin Amy Beach, die Afroamerikanerin Florence Price, oder die deutsche Emilie Mayer - erstmals in Linz präsentiert. Solistenkonzerte, Kammermusik und Chormusik (darunter Monteverdis "Marienvesper" im Linzer Dom), aber auch Jazz und Literatur sowie ein Symposium zum Thema "Frauen in der Musik des 19. Jahrhunderts" runden das Brucknerfest-Programm 2023 ab.

