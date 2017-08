Linzer Bindermichl-Tunnel in der Nacht auf Samstag für Übung gesperrt

Der Bindermichl-Tunnel auf der Mühlkreisautobahn (A7) wird in der Nacht auf Samstag für eine Übung gesperrt. Das kündigte die Asfinag in einer Presseaussendung am Donnerstag an. Eine Umleitung durch die Stadt wird eingerichtet.

Asfinag, Berufsfeuerwehr, Rettung und Polizei üben den Einsatz bei einem angenommenen Brand eines im Stau stehenden Autos. Löschen, Suchen und die rasche Erstversorgung von Menschen mit Rauchgasvergiftung durch die Rettung stehen auf dem Programm. 80 Einsatzkräfte üben in beiden Tunnelröhren.

Der Bindermichl-Tunnel in Richtung Freistadt wird dafür am Samstag von 0 bis 4 Uhr gesperrt. In der Gegenrichtung zur Westautobahn (A1) ist der Tunnel von 1 bis 3 Uhr nicht befahrbar. Eine beschilderte Umleitung wird eingerichtet.