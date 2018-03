Lindner: Deutsche Große Koalition nicht für Zukunftsaufgaben gerüstet

FDP-Chef Christian Lindner sieht die neue Große Koalition in Deutschland nicht für die Zukunftsaufgaben des Landes gerüstet. Der Koalitionsvertrag sei "bereits zu dem Zeitpunkt, wo die Tinte trocknet, aus der Zeit gefallen", sagte Lindner am Montag in Berlin.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe erneut "mit Geld als Schmiermittel" eine Koalition zusammengebaut, "die sich aber vor klaren Richtungsentscheidungen zur Erneuerung des Landes drückt".

Der Handelskonflikt mit den USA, die sich abzeichnende Zinswende und die französischen Anstrengungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit ließen den Inhalt des Koalitionsvertrages bereits zur Makulatur werden, fügte der FDP-Chef hinzu. Außerdem werde die politische Mitte in Deutschland vernachlässigt. "Dieser ganze Koalitionsvertrag atmet den Geist einer absoluten Staatsfixierung." Von Bürgern werde nur als Bedürftige oder Schwache gesprochen, um die sich die Regierung kümmern müsse.

Lindner machte deutlich: "Wir sehen uns als eine Opposition aus der Mitte des Parlaments für die Mitte des Landes." Die FDP werde "nicht schrill und erst recht nicht fundamental" Opposition betreiben, sondern mit Initiativen etwa zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags eigene Akzente setzen. In der Europapolitik werde die FDP sich dagegen stemmen, dass deutsche Sparer für marode Banken in anderen Ländern in Mithaftung genommen würden.

Im Hinblick auf die Diskussion um die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen sagte Lindner, dass seine Partei für Mehrheiten jenseits der Großen Koalition zur Verfügung stehe. "Wenn es im Deutschen Bundestag jenseits der Großen Koalition eine Mehrheit für eine moderne Position gibt, dann werden wir uns dem nicht verschließen", sagte er. Die Union lehnt eine Streichung des entsprechenden Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch ab - theoretisch gäbe es dafür aber eine Mehrheit von SPD, Grünen, Linken und FDP.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD über eine neue Große Koalition soll am Montagnachmittag unterzeichnet werden. Am Mittwoch tritt Merkel im Bundestag zur Wiederwahl an, danach soll die Vereidigung der neuen deutschen Regierung stattfinden. Damit kommt fast sechs Monate nach der Wahl die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik zu einem Abschluss.

"Wir wünschen der neuen Regierung Fortune", sagte Lindner. "Die Mitglieder des Kabinetts haben jetzt alle eine Chance verdient, Profil zu gewinnen und politische Positionen dann auch tatsächlich im Amt zu markieren."