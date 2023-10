Lindenberg nach OP auf Weg der Besserung

Sänger Udo Lindenberg (77) ist nach seiner Knieoperation ohne Komplikationen wieder auf dem Weg der Besserung. "Best Doktores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten!", sagte der Panikrocker laut Mitteilung vom Montag dazu. Und nicht nur das. Der Musiker arbeitet auch schon wieder fleißig aktiv an seiner Genesung. Nach seinem Motto "Hinterm Kniegelenk geht's weiter" trainiere Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit.

Die Operation an dem Knie war nötig, weil eine alte Sportverletzung akut geworden war. Doch die Ruhe soll nicht lange anhalten, wenn es nach Lindenberg geht. Es arbeitet auch schon an neuen Projekten für 2024, wie sein Sprecher am Montag sagte.