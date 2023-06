Lil Zoo holt bei European Games Bronze im Breaking

Der Österreicher Lil Zoo hat bei den European Games in Polen die Bronzemedaille im Breaking gewonnen. Der 29-Jährige stieg am Dienstag in Nowy Sacz im Viertelfinale dank einer Oberschenkelmuskel-Verletzung seines französischen Gegners Lagaet auf und musste sich anschließend im Semifinale dem Niederländer Menno mit 0:3 geschlagen geben. Im Kampf um Bronze setzte sich Lil Zoo gegen den Niederländer Lee mit 2:1 durch.

Seine Bilanz fiel danach zwiespältig aus. "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich etwas müde war und nicht meine beste Leistung abrufen konnte. Das Event war großartig, die Gegner sehr stark. Beim nächsten Mal will ich es noch besser machen", meinte Lil Zoo.

Der gebürtige Marokkaner, der abseits seines Szene-Namens Fouad Ambelj heißt und in Tirol wohnt, hatte am Montag alle drei Vorrunden-Battles für sich entschieden. Österreich hält damit bei den European Games bei 13 Medaillen - fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und sechs Mal Bronze.

Die Trendsportart Breaking wird im kommenden Jahr in Paris erstmals bei Olympischen Spielen in den Fokus rücken. Die Sieger der European Games bei Frauen - die Niederländerin India - und Männern - der Franzose Dany - heimsten je einen Startplatz für die Spiele ein. Auch Lil Zoo will unbedingt nach Paris. "Es ist und bleibt mein großer Traum, für Österreich bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Ich glaube daran und werde jetzt noch härter arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen."