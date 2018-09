Weltweit leben rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche mit HIV/AIDS. Life Ball Next Generation setzt sich mit dem Thema auseinander.

Unter den weltweit rund 5.000 HIV-Neuansteckungen pro Tag sind 2.000 Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. Insgesamt leben weltweit derzeit rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche mit HIV/AIDS.

Jugendliche und das Thema HIV/AIDS

Aufgrund dieser alarmierenden Entwicklung hat LIFE+, der Trägerverein des Life Ball, gemeinsam mit Jugend gegen AIDS e.V., sowie mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung das Präventionsprojekt LIFE BALL NEXT GENERATION ins Leben gerufen. Neben der Party im Wiener Rathaus im Zuge des Life Ball, werden auch heuer wieder kostenlose zweitägige Workshops in Wien, Salzburg und Tirol stattfinden.

In den von speziell geschulten Trainern von Jugend gegen AIDS e.V. abgehaltenen zweitägigen Seminaren werden die Jugendlichen unter anderem in medizinischem Basiswissen, Gesundheitsvorsorge und Wissensvermittlung zu sexueller Identität sowie Rhetorik und Körpersprache geschult. Im Anschluss können die Peers selbst dreistündige Workshops an ihren Schulen oder in ihren Betrieben mit Altersgenossen durchführen.

» Jugendliche sollen ermutigt werden, ihre Sexualität selbstbestimmt zu gestalten «

Wichtige Themen wie Gesundheitsvorsorge, sexuell übertragbare Krankheiten und Sexualität geraten zusehends aus dem Fokus junger Menschen und setzen sie damit einem erhöhten Risiko aus, an sexuell übertragbaren Krankheiten und damit auch an AIDS zu erkranken. „Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, Jugendliche zu ermutigen, ihre Beziehungen und ihre Sexualität verantwortungsbewusst und selbstbestimmt zu gestalten.“ so Gery Keszler, Obmann von LIFE+.

„Weltweit sind heute immer noch mehr als 37 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Wir sind die Generation, die AIDS beenden kann. Der Schlüssel dazu ist Aufklärung auf Augenhöhe. Deshalb ist es uns wichtig, die Peers umfassend zu schulen, damit sie ihr Wissen an Gleichaltrige weitergeben können,“ sagt Daniel Nagel, Vorsitzender des Vorstands von Jugend gegen AIDS.

Interessante Fakten rund um HIV/AIDS

Seit dem Ausbruch der Epidemie infizierten sich etwa 77,3 Millionen Menschen mit dem HI-Virus; 35,4 Millionen Menschen sind an den Folgen ihrer HIV-Infektion gestorben.

Weltweit leben 36,9 Millionen Personen mit dem HI-Virus, davon etwa 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche. 7000 Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren infizieren sich wöchentlich neu.

In Österreich infizieren sich 1-2 Personen täglich mit dem HI-Virus.

21,7 Millionen Personen befanden sich 2017 in antiretroviraler Therapie, Tendenz steigend.

Mit den 90-90-90 Zielen – einer Initiative der UN - soll bis 2020 gewährleisten sein, dass 90% der Menschen mit HIV ihren Status kennen, sich in antiretroviraler Behandlung befinden und sie infolge viraler Suppression erreichen und das Virus damit nicht mehr weitergeben können.

NEXT GENERATION ACADEMIES Ausbildungstermine 2018:

Sa. 29. – So 30.09. in Wien , Le Méridien (Anmeldeschluss Mi, 26.09.) So. 07. – Mo 08.10. in Kufstein , JuZ - Jugendzentrum der Stadt Kufstein (Anmeldeschluss Di, 2.10.) Fr. 12. – Sa 13.10. in Salzburg Stadt , Kavernen 1595 hosted by Wüstenrot (Anmeldeschluss Di, 9.10.)

Anmeldung zu den Workshops unter https://lifeplus.org/nextgeneration/

