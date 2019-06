Heute, am 8. Juni, findet der Life Ball zum letzten Mal statt. Zyklopen, Strongmen, die bärtige Frau und jede Menge Clowns werden unter dem Motto "Manege des Lebens" für einen Abschied sorgen, der in Erinnerung bleiben wird. Verfolgen Sie das Event LIVE in unserem Blog mit.

Jetzt 1 Monat News gratis lesen!* *Test endet automatisch. Mehr dazu ▶