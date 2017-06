Seit 1992 sammelt das Team rund um Gery Keszler auf dem Life Ball Spenden in Millionenhöhe für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids. 23 Bälle sind es bisher geworden. Im Folgenden ein Überblick, wie der Life Ball von einer provokativen Veranstaltung zum größten Aids-Charity-Event gewachsen ist. Heuer wird die Kampagne "Know your status" in den Mittelpunkt gerückt. Alles, was Sie über einen HIV-Schnelltest wissen müssen im Video.