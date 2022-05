Liedermacher Joris vor Wiener Tourstart im Hilfseinsatz

Der deutsche Liedermacher Joris ("Herz über Kopf") engagiert sich für die Opfer des Angriffskrieges gegen die Ukraine. "In meiner Freizeit sortiere ich Sachspenden auf dem Berliner Tempelhof für die Ukraine", sagte der 32-Jährige. Ihm sei durch den Krieg klar geworden, wie wertvoll der bisherige Frieden in Europa gewesen sei. Nach einigen Festivalauftritten im Sommer startet Joris dann am 6. September eine Clubtour - im Wiener WUK.