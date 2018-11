Miriam Höller genießt ihr Liebesglück mit einem romantischen Trip nach Wien und in die Berge.

Miriam Höller ist eine wahre Powerfrau! Die Stuntfrau hat eine schwere Zeit hinter sich. Im Herbst 2016 verunglückte ihr langjähriger Lebensgefährte und Verlobter Hannes Arch bei einem Helikopterabsturz.

Doch das Model kämpfte sich zurück ins Leben und ist zwei Jahre nach diesem Schicksalsschlag wieder glücklich verliebt.

Der 33-jährigen Kanadier Nate - "Eins weiß ich: Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte", schrieb Miriam Höller im August zu einem ersten Pärchen-Foto auf ihrem Instagram-Channel

Und nun verschlug es die beiden Turteltauben nach Wien. Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige ein Foto von sich und Nate im Fiaker. Miriam legt dabei den Kopf auf seine Schultern - beide Strahlen in die Kamera.

© Instagram/Miriam Höller Miriam Höller mit Nate in Wien

Am Sonntag veröffentlichte sie dann ein Selfie vor traumhafter Bergkulisse. In einem Bademantel eingepackt, schreibt sie: "Time out! Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet, dass es sich komisch anfühlt frei zu haben. Wir sind immer in Bewertung und meinen etwas leisten zu müssen. Getrieben vom Erfolg und Fortschritt. Warum eigentlich?"



Die Auszeit sei ihr vergönnt! Das sehen auch ihre Fans so. "Och Gott du siehst so glücklich aus... Das ist so schön dich so zu sehen. Da geht mir das Herz auf. Nach so viel Leid..", schreibt eine von ihnen.

Eine Pause, die Miriam Höller sichtlich gut tut - sie strahlt!