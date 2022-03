So bleibt das Liebesleben in der Ehe haltbar

Gern erkläre ich den Paaren in meiner Praxis ihr Liebesleben in einem Stufenmodell: Stufe eins ist die Verliebtheitsphase. Typisch dafür: Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie, Idealisierung. Viele kriegen schon allein deshalb nie genug von Sex, weil es sich um das gegenseitige Kennenlernen und Ermächtigen geht. Man verschmilzt. Ist kopflos. In einem Rausch verschlingt man einander -blind vor Begierde. In Wahrheit ist das, wie der Grazer Psychiater Hans Georg Zapotoczky sagte, ein psychotischer Zustand: Das Kuschelhormon Oxytocin führt zu Bindung und Zugehörigkeit. Und das alles geschüttelt, nicht gerührt, führt zum Gefühl, über beide Ohren verliebt zu sein.

Dann Stufe zwei im Liebesleben: Das Dopamin wird nicht mehr ganz so üppig von den Nervenzellen spendiert, wenn man einander begegnet. Man ernüchtert. Findet erste Haare in der Suppe. Aber, und das ist das Fundament einer langfristigen Partnerschaft: Sie machen daran keineswegs das Beziehungsende fest, sondern machen eben weiter. Deshalb nenne ich das die Entscheidungsphase, wenn sich der Verstand zuschaltet. Phase drei bringt Abstand von der ekstatischen Verschmelzung. Jeder geht auch wieder, immer wieder gern seiner Wege. Dennoch trifft und findet man einander. Auch ein gutes Zeichen von Vertrauen und der Beständigkeit: sich des geliebten Menschen nicht durch fortwährende Orgasmus-Jagd und Oxytocin-Ausschüttung versichern zu müssen! Eine "Sexflaute" auch über längere Zeit bedeutet Forschungen zufolge nicht notwendiger Weise das Liebes-Aus. Sagen wir mal vorsichtig, der Liebesrausch beruhigt sich (wie ein Höhenrausch), aber sie bleibt. Phase vier kann tatsächlich den Aufschwung nach noch so vielen Ehejahren bedeuten. Sie und Ihre Beziehung haben wie ein guter Wein eine bestimmte Reife erlangt und fahren Ihr Liebesleben nochmal so richtig hoch. Sind vertraut genug, neue Praktiken auszuprobieren und sich neu zu entdecken.

Und wie halten Sie Ihr Liebesleben frisch? Mein erster heißer Tipp der Liebe: Interessieren Sie sich bitte auch wieder mehr für sich selbst. Was paradox klingt, weil es ja um Ihre Ehe geht, ist im Umkehrschluss durchaus zielführend. Nur wer seine eigene Persönlichkeitsentwicklung bewusst -eben nicht nur "irgendwie -mitmacht, sondern situationselastisch, spontan, neugierig bleibt, fühlt sich und bleibt dann auch für den Partner anziehend und attraktiv. Wer sich nur mutmaßlichen Erwartungen anpasst und innerlich aufgibt, verliert an Strahlkraft und entfernt sich von seinem Wesenskern, um dessentwegen er jedoch geliebt wird. Darum Mut zum Selbst-Sein! Zweiter Tipp: Ziehen Sie gesunde Grenzen, anstatt stets verfügbar zu sein. Machen Sie was für sich und schaffen so natürliche Auszeiten der Liebe. Drittens, auch während Sexflauten kuscheln! So bleibt die Bindung erhalten, das Liebesleben frisch. Ruhig mal geheime Fantasien offenbaren und sich schick zurechtmachen, um wieder die Dopaminausschüttung anzukurbeln und Langeweile zu vermeiden. Vierter heißer Tipp der Liebe, überraschen Sie Ihren geliebten Menschen, indem Sie eine neue "Liebesroutine" einführen oder für sie oder ihn beim Sex etwas tun, was sie noch nie getan haben -das beidseitige Einverständnis vorausgesetzt. "Urlaub zu Hause": Ein gemeinsamer Spaziergang kann Wunder wirken oder Händchenhalten ganz spontan auf der Couch, einfach nur tun, nicht so viel denken. Ganz wichtig, bewerten Sie Abstinenzphasen der Sexualität eben nicht gleich negativ als "Flauten", sondern lassen Ihr Liebesleben eigendynamisch wachsen.

Und nachdem aller guten Dinge Sex sind, bewerten Sie einen Fremdflirt des geliebten Menschen nicht gleich als Ende der Liebe, sondern tauchen mit neuer Motivation in Phase eins der Entdeckung "des Eigenen im Fremden" ein. Oft kann dann Studien zufolge eine Außenbeziehung sogar, aber erst im Nachhinein, nachdem sie beendet und das Vertrauen mühsam zurückgewonnen worden ist, positiv als Aufwecker und Frischzellenkur der Liebe wirken.