Mit ihren Liebesg'schichten & Heiratssachen ist Elizabeth T. Spira nicht nur quotentechnisch erfolgreich. Ihre Fähigkeiten als Amor können sich wahrlich sehen lassen. Diese sieben Singles stellen sich diese Woche vor.

Petzi, Anlagentechniker aus Oberösterreich

Petzi, 47-jähriger Anlagentechniker aus Oberösterreich, sucht eine Frau „für die Liebe bis zum Ende des Lebens.“ 19 Jahre war er verheiratet, hat Haus gebaut, zwei Söhne kamen – doch leider ist seine Frau mit einem anderen glücklicher geworden. Aus dem Haus ist er raus und hat sich eine Wohnung gemietet für sich und den älteren Sohn. Sechs Jahre ist er schon ohne Partnerin, er wünscht sich eine Frau, die offen, gesprächsbereit, leidenschaftlich und ehrlich ist.

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Petzi ist noch ein Mann der alten Schule, „es gibt Dinge, die gehören sich gegenüber einer Frau. Türe aufhalten oder in den Mantel helfen.“ Der Anlagetechniker wünscht sich eine Frau aus der Umgebung die offen, gesprächsbereit, leidenschaftlich und ehrlich ist.“ Und er träumt von wunderschöne Augen, „denn durch die Augen kommt das Herz heraus.“

Ute, Pensionistin aus Niederösterreich

Ute, 71-jährige Pensionistin aus Niederösterreich, ist zweifache Witwe und lebt seit drei Jahren alleine. Unter der Woche kümmert sie sich um die Enkelkinder, doch am Wochenende ist sie „sehr allein“. Ute war zwei Mal verheiratet: das erste Mal als junges Mädchen mit einem 25 Jahre älteren Mann, den sie durch ein Zeitungsinserat im „Kurier“ kennen lernte. Aus dieser Ehe stammen zwei Töchter. „Der Altersunterschied war nie ein Problem, er war sehr fürsorglich und lustig.“ Er starb an einem Herzinfarkt.

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Ute heiratete ein zweites Mal. Er verstarb vor drei Jahren. Ute wünscht sich einen Mann der „empathisch, lebenslustig und interessiert ist, den ich sympathisch finde, und jemanden mit freundlichen Gesichtszügen.“ Was er nicht soll ist „erwarten, dass ich seine Haushälterin bin.“

Mona, Pensionistin aus der Steiermark

Mona, 63-jährige Pensionistin aus der Südsteiermark, sucht einen zärtlichen, warmherzigen, tierliebenden Mann. Bis 1986 war sie verheiratet und hat zwei Kinder aus dieser Ehe. „Mein Mann hat sich immer wieder anderweitig vergnügt. Das war sehr schlimm für mich, denn ich träumte von einer lebenslangen Ehe.“ Ihr Mann war sehr viel beruflich unterwegs, Mona schöpfte Verdacht und begann Detektiv zu spielen. Sie erwischte ihn auf frischer Tat. Mona reichte schlussendlich die Scheidung ein. „Ich habe sehr lange getrauert, aber ich bin ein Stehaufmännchen. Ich hab’s geschafft.“

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Auf ein Inserat in der Zeitung lernte sie dann ihre große Liebe kennen. Leider hatte der Mann einen Haken, er war verheiratet. Nach zehn Jahren trennte sich Mona. Sie wollte nicht immer nur Zweite sein. Der neue Partner soll treu und romantisch sein, Stil haben, tanzen und sich gerne um eine Frau kümmern und sie verwöhnen. Das möchte Mona im Gegenzug auch sehr gerne zurückgeben.

Toni, Pensionist aus Wien

Toni, 78-jähriger Pensionist aus Wien 16, sucht eine nette Dame, „die mit mir die nächste Zeit verbringen möchte.“ Seine Frau ist vor sechs Jahren gestorben und „ich habe zwei Jahre schwer daran gekiefelt.“ Fast 49 Jahre waren die beiden zusammen. Jetzt fühlt sich Toni aber bereit, sich wieder mit einer netten Dame zu verbinden. Man könnte wandern gehen, Konversation führen, Karten spielen, ins Kino, ins Konzert und tanzen gehen. Das tut er auch sehr gerne - z.B. am kleinen Opernball.

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Welche Tänze getanzt werden, hängt von der Tagesverfassung ab, aber Walzer, langsamer Walzer, Foxtrott und Boogie hat er im Talon. Zwischendurch gab es eine Verbindung mit einer Dame und Toni fing an, Gedichte und Betrachtungen über „alles Mögliche“ zu schreiben. „Ich glaub ich hab die Dame überfordert damit, aber es ist eine schöne Freundschaft daraus entstanden.“ Er wünscht sich, dass mit einer neuen Bekanntschaft wieder ein Funke überspringt. „Jemand der sich an die Schulter anlehnt, das wäre ein Traum.“

Conni, Sekretärin aus St. Pölten

Conni, 37-jährige Sekretärin aus St. Pölten, sucht „schon sehr sehr lange“ und sie meint „suchen sollte man ja eigentlich nicht, aber bis jetzt hat er mich nicht gefunden.“ Sie erlebte eine Liebe, die „leider“ nach einem Jahr beendet wurde.

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Conni möchte die Geliebte, aber auch der Kumpel sein, „mit dem man über alles reden kann, mit dem man lachen kann, sporteln kann und der kompromissfähig ist.“ Sie will keinen Prinzen, „sondern eher den Hofnarren.“

Franz-Karl, Pensionist aus Niederösterreich

Franz-Karl, 70-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Mödling, ist seit rund eineinhalb Jahren verwitwet. „Wir waren 44 Jahre zusammen und als sie starb, ist für mich die Welt zusammen gebrochen. Es war der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben.“ Franz-Karl betreut nach wie vor die Katzen seiner Frau, sie haben ihm durch die schwere Zeit geholfen. Er ist ein gläubiger Mensch und seit dem Tod seiner Frau voll gläubig. „Der liebe Gott hat mich sehr stark geprüft. Ich lese oft in der Bibel. Es hilft ein bisschen darüber hinweg.“ Jetzt fühlt sich Franz-Karl frei für eine neue Frau.

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Es macht für ihn keinen Sinn alleine weiter zu leben. „Eine Frau sollte Gefallen an mir finden, mir ist ganz egal wie sie aussieht und wie alt sie ist.“ Er wünscht sich eine adrette, nette Partnerin, eine liebe Frau und einen Kumpel, der bei allem dabei ist. Es fehlt eine Frau fürs Herz.

Inge, Pensionistin aus Wien

Inge, Pensionistin aus Wien 18, sucht „einen Mann, einen Partner.“ Ihr Alter verrät sie nicht. Inges Freund, ein wesentlich jüngerer Mann, mit dem sie schöne Jahre verbringen durfte, verstarb im Februar an einem Lungeninfarkt und sie möchte einfach nicht alleine sein. Sie wünscht sich einen Mann mit Herz, Hirn und Humor. In ihrem Leben hat sie nicht so viele Männer gehabt, weil sie immer in langjährigen Beziehungen war.

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Sie wünscht sich jemanden, der noch ein bisschen sportlich ist und wie sie Sommer, Sonne und Natur mag. Wichtig ist ihr die Pflege. „Man sieht Männer ab einem gewissen Alter, die sind so schmuddelig. Das will ich nicht.“ Inges Hund ist auch gepflegt, also verlangt sie es auch von einem Mann. Das Wichtigste ist aber: es kommt nicht auf die Schönheit an, sondern aufs Herz.