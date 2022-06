Liebesgrüße von Pratt und Schwarzenegger zum 3. Hochzeitstag

Hollywoodstar Chris Pratt (42) und US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (32) haben sich zu ihrem dritten Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. "Alles Gute zum Jahrestag an meine starke, wunderschöne, schlaue, reizende, organisierte, toughe, gutherzige, empathische Ehefrau. Ich bin ein glücklicher Mann", schreibt Pratt in seinem Post. "Die Kinder und ich sind so dankbar dich zu haben."

Schwarzenegger Pratt beglückwünschte ihr "geliebtes Engels-Gesicht" in einem eigenen Post und schrieb: "Ich liebe dich jeden Tag mehr und schätze mich so glücklich, das Leben mit dir gemeinsam zu leben." Sie dankte dem "Avengers"-Star dafür, dass er sie zum Lachen bringe und sie sich von ihm geliebt und umsorgt fühlen könne. Neben den gegenseitigen Liebeserklärungen poste das Paar gemeinsame Fotos.

Der Schauspieler und die Tochter von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hatten vor wenigen Wochen die Geburt ihrer zweiten Tochter Eloise Christina bekannt gegeben. Die erste Tochter Lyla Maria war im August 2020 zur Welt gekommen.