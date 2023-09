Die Liebesfalle

Vergeudet Doris nur ihre Zeit mit Robert? Er ist seit einigen Wochen ihr Vorgesetzter; seitdem hat er privat noch weniger Zeit als zuvor. Dabei begann alles mit einem Feuerwerk der Emotionen. Unglaublich, aber wahr, mit überschießenden Zärtlichkeiten und Liebesbekundungen seinerseits. Doch er ist es, der sich auf einmal der Beziehung schämt und sie geheim hält. Auch auf der Straße zieht er seine Hand von ihr zurück.

Und Doris? Sucht nach Geborgenheit und Liebe bei jenem Mann, der die ersten sechs Monate nicht genug von ihr bekam und jetzt über Kopfschmerzen klagt, wenn sie beim gemeinsamen Übernachten nach Nähe lechzt. Doris sitzt gefühlt in der Liebesfalle. Und wartet "auf bessere Zeiten". Denn früher schien alles so perfekt, so vielversprechend. Sie will die Beziehung nicht aufgeben. Verzweifelt erinnert sie ihren Freund an seine Versprechungen und die gemeinsamen Zukunftspläne. Doch Menschen wie Robert denken nur ungern an ihr "Love Bombing" zu Beginn einer Beziehung, als er sie mit Liebe überschüttete, ihr Traummann war. Und genau das ist der Haken, der Doris und andere betroffene Liebeshungrige an der Angel eines narzisstisch agierenden mutmaßlichen Mr. Right zappeln lässt.

Die Folgen sind fatal: Das "Opfer" wertet sich in einer gedanklichen Dauertonspur innerlich ab, sabotiert das ohnehin schon erschütterte Selbstbewusstsein, fühlt sich immer kleiner und wertloser. Und nimmt den Partner dagegen als umso allmächtiger und großartiger wahr. Was geschieht bei solch exzessiver Selbsterniedrigung?

Der ohnehin von Größenwahn geplagte narzisstische Partner erkennt, dass auch ein Minimalismus der Liebe Früchte trägt. Er hat kaum noch Zeit und tritt die Beziehung wie einen Fußabstreifer unter sich weg. Daher ist es höchst an der Zeit, bevor überhaupt an eine Paartherapie gedacht werden kann, mit an den Folgen von Love Bombing leidenden Menschen ihre eigentliche Grundproblematik anzugehen: Vielfach bestehen mangelnde Selbstakzeptanz, Selbstunsicherheit, ja verdeckter Masochismus. "Ich bin nicht gut genug" wäre ein typischer Glaubenssatz.

Wichtig ist, wieder zu sich zurückzukehren, dem Irrgarten der Emotionen zu entkommen, welche stark narzisstisch agierende Menschen gekonnt auslösen und am Köcheln halten. Bloß wie?

Wenn die folgenden typischen narzisstischen Phänomene vorliegen, ist es schwierig, dem toxischen Sog zu widerstehen:

1. Zerfall des Selbstwertgefühls, innere Leere. Doris' Selbstwertgefühl ist nur mehr in Krümeln vorhanden. Und "Brotkrumen der Zuneigung" reichen schon aus, um eine im Selbstwertempfinden ramponierte Person bei der Stange zu halten. Daher nennt man dies narzisstische Agieren auch 2. "Breadcrumbing", weil man sich schon an jedes Krümelchen klammert, um die Illusion der erfüllten Liebe nicht aufzugeben. Der Realitätscheck ist jedoch das einzige Gegengift gegen einen Narzissmus-Tsunami. Den Opfern eines solchen Machtgehabes wird das Wort im Mund herumgedreht - bekannt als 3. das Phänomen des "Gaslightings" -, bis sie durch intensive Gehirnwäsche so an sich selbst zweifeln, dass sie ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen.

Der Ausweg aus toxischen Beziehungen: In einer Psychotherapie gilt es, Stück für Stück die zersplitterte Seele buchstäblich aufzuklauben und wieder zusammenzusetzen, ein durchwegs mühsamer Prozess im Tal der Tränen. Denn auch die Trauerarbeit ist mithin unvermeidbar. Dennoch hat Doris ihre Zeit nicht verschwendet. Sie ist um eine wichtige Erfahrung reicher und übt sich nun in der allerschwierigsten Beziehung: sich selbst gut genug zu sein, ohne perfekt sein müssen. Und sich selbst die gesunde Eigenliebe zu geben, anstatt mit immer leerem Selbstwert-Akku in die Liebesfalle des nächsten mutmaßlichen Traumpartners zu tappen.

