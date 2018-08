Mit Erfolg kennt er sich zweifelsohne aus, mit Glück und Freude wohl ebenso, wie es scheint, folgt man Thomas Brezina via sozialen Medien. Nun gibt er seine Lebensweisheiten und Erkenntnisse weiter: In seinem ersten Ratgeber für Erwachsene.

550 Romane hat der heimische Erfolgsautor Thomas Brezina bereits veröffentlicht – viele davon Bestseller. Doch Brezina hat nicht nur enormen Erfolg, auch sonst scheint er im Leben seinen Weg und vor allem sein Glück gefunden zu haben, wenn man seine Auftritte auf seinen Facebook- oder Instagram-Seiten verfolgt. An jedem noch so trüben Tag zeigt er sich mit einem Lächeln auf den Lippen und einer freudvollen Botschaft.

"Freude ist eine Lebenseinstellung"

Natürlich ist auch der Kinderbuch-Starautor nicht immer nur glücklich, wie er in seinem heute erscheinenden ersten Ratgeber für Erwachsene mit dem vielsagenden sowie auch alles grob zusammenfassenden Titel „Tu es einfach und glaub daran“ schreibt. Dennoch versucht er „in jedem Tag etwas Freudiges zu sehen“, denn „Freude ist vor allem eine Lebenseinstellung.“ Diese komme jedoch nicht von alleine, dazu müsse man etwas beitragen. Und wie das geht, das erklärt er - in typischer Brezina-Manier - in dem Motivationsbuch.

Jeden Tag Trauern

So wird etwa erläutert wie man mit Enttäuschen und Rückschlägen umgehen soll. Brezina gibt sich dafür zum Beispiel jeden Tag eine gewisse Zeit (eine halbe Stunde etwa, die mit einem Weckeralarm beendet wird) zum „aktiven Trauern“. Denn „wenn ich aktiv trauere, kann ich den Rest des Tages auch lachen und fröhlicher sein. […] Trauer ist wie eine Dusche oder eine Waschanlage. Sie wäscht uns so richtig gründlich durch.“

Oder er gibt einen Trick zur Selbstfindung preis: Eine Auflistung, wie sich Dinge nicht entwickeln sollen erstellen – um dann jeden negativen Punkt ins Positive zu drehen. Das soll helfen herauszufinden, was man eigentlich wirklich will.

Um Beziehungen kämpfen

Aber nicht nur Lebens- sowie Arbeitsweisheiten teilt der Autor großzügig mit seinen Lesern, sogar Beziehungstipps finden sich darunter. So sollte jeder Mensch seinem Partner oder seiner Partnerin jeden Tag folgende Frage stellen: „Was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag noch schöner wird?“ Dann müsste es klappen, so Brezina, der empfiehlt, um Beziehungen zu kämpfen, denn der einzige Grund, eine lange Partnerschaft zu beenden sei jener, wenn ein Partner permanent destruktiv sei.

Gimmicks in guter alter Knickerbocker-Manier

Unterteilt in sechs Bereiche gibt er so Anleitungen zu Themen wie „Mehr Freude mit Arbeit & Co.“, „Mehr Freude mit Familie und der Liebe“ oder „Mehr Freude, wenn die Freude verschwunden scheint.“ Dabei kann Brezina kann den Kinderbuchautor in sich einfach nicht ganz ausschalten und so finden sich zwischen den gesammelten „Tipps für ein freudvolleres Leben“, die stets ein wenig den Touch von „Yoga Lebensweisheiten“ haben, immer wieder Smiley-Checklisten mit Tipps und Tricks, Zusammenfassungen oder Do-it-Ausfüllseiten für die lesenden Lebensglückoptimierer - in süßer 99-Heiße-Spuren-Knickerbocker-Manier. Nur die Lösungskarte fehlt dieses Mal.

© edition a

Info: Thomas Brezina: "Tu es einfach und glaub daran"

edition a, 272 Seiten

ISBN: 978-3-99001-284-0,

Preis: 20,00 €