Im Moment genießt Sylvie Meis die Sonne in Miami. Das Gefühlschaos, das sie in den vergangenen Monaten durchmachen musste, hat sie offenbar verarbeitet. Sylvie Meis blickt gelassen in die Zukunft und äußert sich in der aktuellen „Gala“ erstmals zu den Gründen, die das Beziehungs-Aus mit Millionär Charbel Aouad im Oktober 2017 besiegelt haben.

Neben Differenzen um einen gemeinsamen Wohnsitz – die Moderatorin lebt in Hamburg, der Unternehmer in Dubai – sei vor allem der unerfüllte Kinderwunsch ein Thema gewesen.

Seit ihrer Krebserkrankung 2009 muss die Moderatorin Hormonpräparate nehmen, die einer Familienplanung derzeit im Wege stehen.

Trotz ihrer Liebespleite geht sie optimistisch ins neue Jahr: Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass der nächste Mann, mit dem ich ausgehe, der nächste Ehemann sein muss. Nur, damit er akzeptiert wird", zeigt die 39-Jährige sich ein wenig wehmütig.

In die Zukunft als Single blicke sie jedoch positiv, so Meis weiter: "Ich möchte mir im neuen Jahr Platz und Raum gönnen, um etwas normaler mit der ganzen Sache umzugehen. Ich möchte auf ein ganz normales Date gehen – und vielleicht ist dann der Traummann dabei. Vielleicht aber auch nicht."