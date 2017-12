Sie waren das Traumpaar der vergangenen Adam sucht Eva-Staffel: Bastian Yotta (41) und Natalia Osada (27). Der Protzmillionär und das It-Girl hatten sich auf den ersten Blick verliebt. Nachdem die Blondine am Montag den Geburtstag des Unternehmers verpasst hatte, wurde bereits über eine Krise spekuliert. Jetzt gab Yotta ein Liebes-Update in einem Facebook-Livevideo: "Gott sei Dank gibt es auf Facebook einen Beziehungsstatus und der heißt: 'Es ist kompliziert.'" Das klingt erst einmal harmlos, aber in seiner Instagram-Story wurde der 41-Jährige um einiges deutlicher: "Jetzt sind wir von einer Beziehung so weit entfernt wie von Köln nach L.A.!"