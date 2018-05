Nach der Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und Iran hat Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman Syrien aufgefordert, iranische Kämpfer aus dem Land zu werfen. "Werde die Iraner los, werde Qassem Suleimani los und die Quds-Streitkräfte", sagte Lieberman am Freitag an Syriens Präsident Bashar al-Assad gerichtet. Deren Präsenz im Land sorge nur für Probleme.

Der Iran nutzt in Syrien vor allem die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah als kampferprobte Truppe, die an der Seite der Armee und anderer Milizen kämpft. Ohne Hilfe aus dem Iran hätte Assad seine Macht wohl längst verloren.

Israel macht die Al-Quds-Brigaden, Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, und ihren Kommandant Qassem Suleimani (Ghassem Sulejmani) verantwortlich für die Attacke auf die Golanhöhen in der Nacht auf Donnerstag. Die israelische Luftwaffe griff als Reaktion darauf iranische Ziele in Syrien an.

Dabei wurden nach Angaben von Lieberman fast alle dortigen Infrastrukturen des Irans getroffen. Dagegen sei keine der 20 von iranischen Streitkräften auf die Golanhöhen abgefeuerten Raketen auf von Israel kontrolliertem Gebiet eingeschlagen.

Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, bei dem Angriff in Syrien seien 23 Menschen getötet worden. Die syrische Armee sprach dagegen von drei toten Soldaten.