"Liebe wächst nur weiter: Willis' Ehefrau zum 16. Jahrestag

Emma Heming Willis, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis, hat zum Jahrestag gemeinsame Fotos geteilt. "16 Jahre mit diesem besonderen Mann", schrieb die 45-Jährige auf Instagram neben zwei Fotos, auf dem sie und der 68-jährige Star sich umarmen und küssen. Laut "People" kam das Paar, das 2009 heiratete und zwei gemeinsame Töchter hat, 2007 zusammen.

"Meine Liebe und Bewunderung für ihn wächst nur weiter", schrieb Heming Willis. Beim Telefonieren mit ihrer Freundin habe sie an diesem Jubiläumstag geweint, berichtete sie in ihrer Story außerdem. Im Februar hatte die Familie bekannt gegeben, dass der frühere Actionstar die Diagnose Frontotemporale Demenz (FTD) erhalten habe. Im September sprach Heming Willis dann in einem Fernsehinterview über die Erkrankung ihres Mannes.