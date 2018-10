Julia Roberts & Danny Moder

Julia Roberts gehörte zu den größten Hollywood-Stars, als sie sich im Jahr 2000 am Filmset von "The Mexican" in den unbekannten Kameramann Danny Moder verliebte. Die Liaison schlug anfangs hohe Wellen, da Moder verheiratet war. Nach seiner Scheidung ehelichte er Julia, das Paar bekam die drei Kinder Hazel, Finn und Henry. Danny erdet die Filmdiva, die Familie lebt abseits des Hollywood-Trubels in New Mexico.

