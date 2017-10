Die deutsche TV-Moderatorin lässt die Öffentlichkeit nur selten an ihrem Privatleben teilhaben. Doch im Urlaub brach die Zweifach-Mama mit ihren Gewohnheiten und postete einen entzückenden Schnappschuss.

Egal, ob im Urlaub mit der Familie oder vor den Fernsehkameras: "Ich bin heute zufriedener, gelassener und glücklicher denn je", verriet die TV-Beauty Nazan Eckes Anfang September 2017 gegenüber deutschen Medien. Ihre drei Männer, der österreichische Künstler Julian Khol und die Söhne Lounis (2) und Ilyas (9 Monate) sind ihr Lebensmittelpunkt. Doch daran lässt sie die Öffentlichkeit normalerweise nur selten teilhaben. Die schöne Brünette trennt ihr Beruf- und ihr Privatleben strikt.

#family 𯏏 @julian_khol #throwbackthursday #venice #italy #purelove #happiness Ein Beitrag geteilt von Nazan Eckes - official (@eckes.nazan) am 26. Okt 2017 um 0:54 Uhr

Aber in der warmen Sonne Italiens macht sie eine Ausnahme. Auf Instagram postete sie einen süßen Schnappschuss, der die gesamte Familie in Venedig zeigt. Und nicht nur Fans sehen: Nazan genießt ihr Familienglück derzeit sehr. "Pure Liebe" schreibt sie in den Hashtags. Und das ist schon der zweite Beitrag in kurzer Zeit. Vor einer Woche veröffentliche einen ähnlichen Beitrag auf der Social-Media Plattform. Ihre Follower freuen sich bei soviel Liebesglück mit und belohnen die intimen Einblicke mit zahlreichen Likes und Kommentaren.

my boyzzz ❤️❤️❤️ #family #love @julian_khol Ein Beitrag geteilt von Nazan Eckes - official (@eckes.nazan) am 10. Okt 2017 um 0:58 Uhr