Manchmal hat man das Gefühl, alle Beziehungen plätschern gleich (schlecht) dahin. Nörgeleien, unzufriedene Gesichter und zwischendurch mal ein paar nette Lichtblicke. Soll das wirklich alles sein? Doch dann gibt es ja auch Paare, die anscheinend das Glück für sich gepachtet haben. Stellt sich die Frage, was diese anders machen. Oft zeigt sich: gar nicht mal so viel! Meist sind es einfach kleine Angewohnheiten, die einen enormen Effekt haben können. Diese 9 Dinge sollte man deshalb von glücklichen Paaren lernen.

1. Sie haben ihre eigenen Rituale

Geben wir es doch zu: der banale Alltag kann öde sein und hat mehr Beziehungen auf dem Gewissen, als man wahr haben will. Deshalb haben glückliche Paare kleine Rituale, die sie verbinden und sie aus dem täglichen Einheitsbrei herausreißen. Wichtig: es muss etwas sein, was beide genießen. Das kann sein, dass er ihr am Abend auf der Couch die Füße eincremt. Oder dass sie ihm täglich einen Song des Tages schickt, der die gemeinsame Stimmung einfängt.

2. Sie machen sich Komplimente

Abnehmende Aufmerksamkeit ist ein riesiges Problem in Langzeitbeziehungen. Wer zuhause keine Bestätigung bekommt, ist leichter anfällig für Avancen von außen. Deshalb gehen glücklich Verbandelten nie die Komplimente für einander aus. Unerlässlich: meinen Sie das, was Sie sagen, wirklich ehrlich! Und sprechen Sie es laut aus.

3. Sie zeigen ihre Dankbarkeit

Sie macht jeden Tag das Abendessen und er nimmt das als selbstverständlich hin? Das ist Frust vorprogrammiert. Glückliche Partner zeigen einander ihre Dankbarkeit - gerade bei Dingen, die alltäglich sind und automatisch passieren.

4. Sie verwöhnen einander

Viele Paare leben in einem konstanten Schlagabtausch. Er hat dies und jenes nicht gemacht/gesagt/eingehalten, also reagiert sie darauf - und vice versa. Ein Teufelskreis. Besser ist es, weniger auf Negatives und mehr auf Positives zu reagieren. Sie macht ihm eine Freude, er möchte sich revanchieren - und umgekehrt! Das ergibt einen wunderbaren Kreislauf, auf den man sich einlassen sollte.

5. Sie berühren einander - und das bewusst

Es ist unvorstellbar, wie viele Paare sich nach unzähligen gemeinsamen Jahren nur noch dann angreifen, wenn es sein muss oder wenn wieder mal Sex am Terminkalender steht. Was für ein Beziehungskiller! Zufriedene Paare machen das anders. Also umarmen Sie sich, bevor Sie zur Arbeit gehen! Halten Sie ein paar Minuten (oder einen ganzen Film lang) Händchen am Sofa. Oder berühren Sie Ihren Partner vor dem Einschlafen liebevoll. Hauptsache, Sie tun es bewusst und mit offenen Sinnen.

6. Sie reden miteinander

Reden ist nicht gleich Reden. Man kann den ganzen Tag den Mund offen haben und trotzdem nichts rüberbringen. In zufriedenstellenden Beziehungen haben sich die Partner etwas zu sagen - und hören dem anderen auch wirklich zu. Dabei geht es nicht darum, sich ununterbrochen zuzutexten. Einige Minuten reichen in einem hektischen Alltag mit Kindern und Job schon aus, um an den Gedanken des anderen teilzuhaben und sich verstanden zu fühlen. Viele Paare nehmen sich dafür ganz bewusst Zeit - etwa indem Sie gemeinsam mit dem Hund Gassi gehen und diese Zeit nützen, um sich ungestört auszutauschen.

7. Sie freuen sich, den anderen zu sehen

Vergessen Sie nie, dass Ihr Partner nicht Ihr Seelenmistkübel ist. Und er sollte auch nicht zu einem Menschen werden, der zufällig in der gleichen Wohnung wie Sie wohnt. Glückliche Paare freuen sich, wenn der andere den Raum betritt. Das klingt unrealistisch? Probieren Sie es aus! Strahlen Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten an, wenn Sie sich sehen. Auch wenn es anfangs etwas künstlich erscheinen mag - Paartherapeuten schwören darauf. Diese Angewohnheit kann eine enorm positive Dynamik in Gang setzen.

8. Sie schicken sich Nachrichten

Es ist nur eine Kleinigkeit - doch eine SMS oder WhatsApp-Nachricht geht sich eigentlich immer aus und kann ohne Aufwand Nähe oder Freude auslösen. Eine ehrlich gemeinte Liebesbotschaft, ein Bild aus einem vergangenen Urlaub oder einfach ein amüsantes Fun-Foto an einem mühsamen Tag. Hauptsache, Sie treten miteinander mühelos in Kontakt und unterbrechen kurz den Alltag.

9. Sie küssen sich

Können Sie sich noch an den Anfang Ihrer Beziehung erinnern? Wie aufregend es war, den anderen zu küssen? Irgendwann wird diese wunderbare Art, sich seine Liebe zu zeigen, total banal und beiläufig. Nicht so bei glücklichen Paaren! Sie hören nicht auf sich richtig zu küssen. Keine Sorge, wir reden hier nicht von dramatischem Abgeschlecke bei jeder Gelegenheit. Aber wer Küsse nicht zu belanglosen Bussis verkommen lässt, legt den Grundstock für einen liebevollen Alltag, der auf Dauer glücklich macht.