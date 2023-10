Leverkusen nach 2:1 in Wolfsburg wieder Spitzenreiter

Bayer Leverkusen hat sich am Samstag wieder an die Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Werks-Elf gewann in Wolfsburg 2:1 und liegt damit einen Punkt vor dem VfB Stuttgart, der sich bei Union Berlin 3:0 durchsetzte. Einen weiteren Zähler dahinter liegt Dortmund nach dem 1:0 am Freitag gegen Werder Bremen. Der FC Bayern würde mit einem Auswärtssieg im Abendspiel gegen Mainz nach Punkten zum BVB aufschließen.

Leipzig gewann in Darmstadt ebenso 3:1 wie Eintracht Frankfurt bei Hoffenheim. Freiburg kam daheim gegen Bochum zu einem 2:1-Erfolg.

Die Leverkusener gingen in Wolfsburg in der 13. Minute durch Jeremie Frimpong in Führung. Wolfsburgs Ex-ÖFB-Teamgoalie Pavao Pervan, der in Vertretung des verletzten Koen Casteels seinen ersten Liga-Einsatz seit 7. Mai 2022 absolvierte, fing den haltbaren Ball erst hinter der Linie. Nach dem Ausgleich von Maxence Lacroix (41.) brachte ein abgefälschter Schuss von Alex Grimaldo (62.) die Entscheidung zugunsten der Gäste, die nach acht Runden bei sieben Siegen und einem Unentschieden halten.

Die Stuttgarter konnten sich in Berlin einmal mehr auf ihren Topscorer verlassen - Serhou Guirassy erzielte in der 16. Minute per Kopf bereits sein 14. Saisontor, musste allerdings wenig später offenbar mit einer Muskelverletzung vom Platz. Den Endstand besorgten Silas Katompa Mvumpa (81.) und Deniz Undav (88.). Unions Christopher Trimmel spielte durch.

Dessen Landsmann Xaver Schlager wurde bei Leipzigs Sieg in Darmstadt (Christoph Klarer bis 64., Mathias Honsak ab 64. Minute) geschont, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald kamen in der 62. Minute auf den Platz. Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Treffern von Tobias Kempe (32./Elfmeter) beziehungsweise Lois Openda (1.) und Emil Forsberg (24.) 2:1 für die Gäste. Openda zeichnete nach Vorarbeit von Baumgartner für das letzte Tor der Partie verantwortlich (72.).

Für Freiburg scorten Ritsu Doan (26.) und Vincenzo Grifo (45.+2/Elfmeter), Bochums Tor ging auf das Konto von Goncalo Pacienca (15.). Bei den Hausherren spielte Philipp Lienhart durch, Michael Gregoritsch gab ab der 73. Minute sein Comeback nach überstandener Wadenverletzung, Junior Adamu wurde in der 88. Minute eingewechselt. Auf der Gegenseite war Kevin Stöger bis zur 75. Minute im Einsatz.

Die Hoffenheimer erwischten mit Florian Grillitsch einen optimalen Start und gingen dank Maximilian Beier (3.) früh in Führung. Die Eintracht schlug jedoch durch Omar Marmoush (11.), Ansgar Knauff (23.) und Ellyes Skhiri (45.+3) zurück.